Conselho tutelar resgata crianças que se alimentavam de comida estragada

Conforme a Conselheira Letícia Louveira, no local foi constatado que os irmãos viviam em situação insalubre em meio a sujeira

Caso foi registrado Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente ©DIVULGAÇÃO

Denúncia anônima levou o Conselho Tutelar a resgatar quatro irmãos com idades de 3 a 13 anos vivendo em situação de abandono, numa casa localizada no Jardim Tijuca, em Campo Grande. O caso foi registrado no início da tarde de ontem (15) e será investigado pela Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).