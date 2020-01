Com investimento de R$ 7 milhões, polícia ganha 43 viaturas e 3 micro-ônibus

Veículos foram entregues durante evento no Palácio Tiradentes

Caminhonetes modelo Mitsubishi L200 vão reforçar grupamentos da PM ©Jones Mário

Em solenidade no Palácio Tiradentes, nesta segunda-feira (27), em Campo Grande, a Polícia Militar recebeu 43 novas viaturas e três micro-ônibus. Os veículos somam investimento de R$ 7 milhões.





As viaturas, modelo Mitsubishi L200, serão distribuídas entre grupamentos da Capital e do interior. Batalhão de Choque, Gecam (Grupamento Especializado com o Apoio de Motocicletas) e PMR (Polícia Militar Rodoviária) também receberão veículos. Os três micro-ônibus serão empregados no transporte de tropas.





O comandante da PM no Estado, coronel Waldir Acosta, comentou que as viaturas são importantes para a corporação e devem reforçar rondas ostensivas e melhorar a sensação de segurança.





Segundo ele, outros 72 veículos serão entregues ainda neste primeiro semestre, compradas com recursos da área de trânsito.





A solenidade de entrega contou com presença do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), dos secretários de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antônio Carlos Videira, de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Riedel, e do comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Joilson do Amaral.





Também estiveram no evento a senadora Soraya Thronicke (PSL) e o deputado federal Luiz Ovando (PSL), além dos deputados estaduais Carlos Alberto David (PSL) e Herculano Borges (Solidariedade).





Por: Jones Mário