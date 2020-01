CHAPADÃO DO SUL| Fundação Chapadão confirma o primeiro foco de ferrugem em soja comercial no Município na safra 2019/2020

A região dos Chapadões é destaque na produção de soja no Brasil, tal fato se deve a medidas integradas no sistema de produção, utilizadas por produtores na região, a safra 2019/2020 não tem sido diferente um ponto que chama atenção é pela excelente sanidade das lavouras.





Dentre os principais fatores que reduzem a produtividade de soja estão as doenças, com destaque para a ferrugem-asiática (Phakopsora pachyrizi), trabalhos conduzidos pela Fundação Chapadão mostram que esta doença pode reduzir até 18,5 sacas/há média de estudos realizados nos últimos 12 anos.





A principal estratégia de controle de ferrugem-asiática é o monitoramento, desta maneira a Fundação Chapadão possui um Laboratório de Diagnose de doenças coordenado pela Pesquisadora Rayane Gabriel da Silva, onde são realizadas centenas de análises com objetivo de identificar a sua incidência na Região dos Chapadões. A pesquisadora relata que somente nesta safra já foram analisadas mais de 815 amostras de folhas de soja em toda a região. Segundo a pesquisadora Rayane Gabriel da Silva é importante monitorar a partir da emergência e intensificar o monitoramento próximo ao florescimento ou ao fechamento das ruas de semeadura e/ou à constatação da ferrugem na região. Coletando folhas dos terços médio e inferior das plantas, após encaminhar ao laboratório.





Trabalhos a campo para validar as estratégias de controle desta doença, estão sendo coordenado pelo pesquisador Alfredo Riciere Dias, e um destes trabalhos tem por objetivo validar o monitoramento e simular a realidade do produtor. O pesquisador destaca ainda que dentro da instituição é conduzido áreas chamadas de “unidade de alerta” que são lavouras de soja semeada na mesma época e utilizando a mesma cultivar que a grande maioria dos produtores, neste local apenas não é realizado o controle químico com fungicidas no intuito de identificar a presença de esporos que causam a ferrugem-asiática. Nesta área, no dia 20/01/2020, a equipe identificou o primeiro foco que foi confirmado pelo laboratório da Fundação Chapadão. E hoje no dia 30/01/2020 foi constatado o primeiro foco de ferrugem-asiática em lavoura comercial em Chapadão do Sul - MS.





Segundo o pesquisador Alfredo Riciere Dias, o produtor tem feito muito bem o seu dever de casa, utilizando de todas as estratégias de controle possível, e por isso temos um atraso de 45 dias de sua incidência na região, quando comparamos a safra 2018/19. Na ultima semana iniciamos a colheita da soja em áreas de cultivar de ciclo precoce, e com isso passamos a ter maior probabilidade de ocorrência da doença nas lavouras, assim não devemos diminuir o ritmo, e sim intensificar atenção ao cuidar, pois temos regiões (Paraíso das Águas e Cooper) onde o cultivo é mais tarde e necessitam de cuidado.





A Fundação Chapadão através de sua equipe de Pesquisadores se coloca a disposição para o esclarecimento de dúvidas.





Engo. Agro. Me. Alfredo Riciere Dias. Pesquisador em Fitopatologia.





Enga. Agra. Mestranda. Rayane Gabriel da Silva. Pesquisadora Diagnoses de Doenças e Nematóides.





