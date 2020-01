CAPITAL| Prefeitura assina contrato para pavimentação do bairro Santa Luzia

As obras de drenagem e pavimentação no Bairro Santa Luzia, que integram o Complexo Vila Nasser, etapa A, devem ser iniciadas em no máximo 40 dias, na primeira semana de março.





Nesta terça-feira (28), foi publicado no Diário Oficial o extrato firmado com a Equipe Engenharia, empresa vencedora da licitação. Serão investidos R$ 14.784.062,82 na pavimentação de 21 ruas, somando uma extensão de 9 quilômetros e o recapeamento das ruas Dr. Miguel Vieira Ferreira, São Ramão e Santa Rosa. Na próxima semana, será assinada a ordem de serviço.





Está prevista a execução de 655 metros de drenagem (já foram implantados 3.262 quilômetros) e um piscinão para reter as águas pluviais. O piscinão será construído em uma área de 5 mil metros quadrados, com capacidade para reter 10 mil metros cúbicos de águas pluviais. A bacia de retenção vai segurar a enxurrada que desce da parte alta do Santa Luzia e Vila Nasser. Deste ponto, escoará pela rede existente até a Avenida Miguel Vieira e desembocará no Córrego Imbirussu.





Segundo o secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, o contrato foi formalizado no primeiro dia útil de 2020, após o processo licitatório (concluído na primeira semana de dezembro) ter sido aprovado pela Caixa Econômica Federal. A disputa na licitação reduziu em R$ 2,2 milhões,13.34% , o orçamento de referência, fixado em R$ 17.059.903,64.





A obra no Santa Luzia chegou a ser retomada em 2017, mas acabou interrompida porque a empreiteira vencedora da primeira licitação pediu rescisão de contrato. Foi preciso refazer a planilha original (feita em 2014), promover readequações no projeto antes da nova concorrência.





Ruas que serão pavimentadas





São Benedito, São Carlos, São Gregório, Adolfo Barbosa, Flávio Pedra, Santa Ana, Santa Barbara/Marcílio Cardoso, Santa Cristina, Santa Efigênia, Santa Emília, Santa Gertrudes, Santa Isabel, Santa Madalena, Santa Marta, Santa Mônica, Santo Agostinho, Santo Anastácio, Santo André, Santo Onofre e Rua São Manoel.





Ruas que serão recapeadas





Rua Santa Rosa; São Ramão e Rua Drº. Miguel Vieira Ferreira.









ASSECOM/PMCG