CAPITAL| Decreto é publicado e tarifa de ônibus volta a R$ 4,10 amanhã

Prefeitura e Consórcio Guaicurus assinaram ontem Termo de Ajustamento de Gestão para evitar novo impasse no preço da tarifa

Consórcio decidiu aguardar decreto para retomar cobrança de preço reajustado ©DIVULGAÇÃO

Após o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS) revogar liminar que impedia reajuste do transporte coletivo, Prefeitura de Campo Grande publicou decreto que torna sem efeito publicação anterior, em edição extra do Diário Oficial do Município. Com isso, a partir desta quarta-feira (22), a tarifa voltará a custar R$ 4,10, aumento de R$ 0,15 do valor cobrado atualmente, de R$ 3,95.