Calor e umidade provocam pancadas de chuva hoje em MS e na Capital

Dia deve ficar parcialmente nublado com temperaturas mais amenas e pode chover forte no sudeste do Estado

Tempo deve ficar nublado hoje também na Capital com possibilidade de chuvas ©REPRODUÇÃO O calor e a umidade provocam pancadas de chuva com trovoadas hoje em Mato Grosso do Sul. O dia será de parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente no Sudeste do estado, onde chove forte. A máxina prevista é de 35ºC e a mínima de 22º C.





Até o final da segunda-feira e início da terça-feira ocorrem acumulados significativos de precipitação em regiões de divisa com SP, próximo a Novo Horizonte do Sul, Bataguassu, Brasilândia, até Selvíria.





As temperaturas mínimas, da madrugada, sofrem leve declínio de domingo para segunda-feira. As temperaturas da tarde se elevam mais significativamente na terça-feira e na quarta- feira, quando a cobertura de nuvens e as chuvas diminuem no Estado.





Campo Grande, por sua vez, amanheceu com o clima mais fresco. O tempo ficará de parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia. A mínima prevista é de 23º C e a máxima de 30º C.





Por: Rosana Siqueira