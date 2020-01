Bureau Veritas traz certificação sustentável para produtores associados a Abrapa

Grupo estima que a as práticas adotadas com a norma garante 7% mais produtividade nas lavouras de algodão que possuem a certificação

O Grupo Bureau Veritas, líder mundial em Teste, Inspeção e Certificação (TIC), oferece a certificação de algodão sustentável aos produtores associados a Abrapa (Associação Brasileira dos Produtores de Algodão), que respondem por 99% de toda a área plantada no Brasil e por 100% da produção destinada à exportação. A nova certificação integra a estratégia da companhia de tornar-se líder em sustentabilidade e produção agrícola. Desde 2019, o Grupo adicionou ao seu portfólio outras 10 certificações para este segmento.





“Uma certificação de qualidade tem impacto sobre a comercialização, o custo e a confiabilidade dos produtos, além de indicar o melhor uso do algodão para a indústria têxtil”, afirma José Cunha, diretor de Certificação do Bureau Veritas no Brasil. Segundo ele, estes são detalhes essenciais que posicionam o Brasil entre os cinco maiores produtores do mundo da fibra: 30% do algodão exportado tem o DNA brasileiro. “É muito relevante contribuir com o desenvolvimento do setor”, conclui.

A certificação sustentável para a indústria algodoeira envolve o pilar socioeconômico, garantindo o cumprimento de condições dignas e seguras para o ambiente de trabalho, e o pilar ambiental, que atesta a conservação do meio ambiente. As lavouras que adotam as medidas práticas dessa certificação têm estimativa de produtividade 7% superior em relação às lavouras não certificadas. “A produtividade média alcançada nesta safra pelas unidades certificadas confirma essa estimativa”, explica Cunha.





O Grupo certifica cerca de 1,5 mil toneladas de algodão, com análises de 6,2 milhões de amostras de fardos por safra. Segundo a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), a expectativa para a safra de 2018/2019 é de volume recorde de produção, com 6 milhões de toneladas, um milhão a mais do que o registrado no período anterior. Para o mesmo intervalo, a Conab espera alcançar cerca de 1,5 milhão de toneladas em exportações da pluma de algodão, um aumento de 60% em relação à quantidade embarcada na safra anterior.





No Brasil, o maior produtor de algodão sustentável é o estado do Mato Grosso, seguido de Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais e Piauí.





Sobre o Grupo Bureau Veritas





O Bureau Veritas é líder mundial em Teste, Inspeção e Certificação (TIC). Com receita global de 4,6 bilhões de euros, a empresa está presente em 140 países, atendendo 400 mil clientes com suas cinco divisões de negócios: Marítimo & Offshore, Agronegócio & Commodities, Indústria, Construção & Infraestrutura e Power & Utilities. Com mais de 5 mil colaboradores no Brasil a empresa oferece seu portfólio completo de serviços, garantindo conformidade, controle de cadeias de suprimentos, antecipação de tendências, reduzindo riscos, aumentando eficiência e cuidando da reputação de seus clientes. Mais informações no site www.bureauveritas.com.br