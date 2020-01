BATAGUASSU| Semec abre inscrições para Processo Seletivo de estagiários

Conforme edital publicado no Diário Oficial do dia 22 de janeiro ( www.diariomunicipal.com.br/assomasul ), a atuação dos profissionais será para os Centros de Educação Infantil, Escolas Municipais e Projetos voltados para área educacional, com jornada semanal de 30 horas, que corresponde a 6 horas por dia.