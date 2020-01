Astro do basquete, Kobe Bryant morre em acidente de Helicóptero

Jogador da NBA tinha apenas 41 anos e causa do acidente ainda é investigada

A lenda do basquete Kobe Bryant, 41 anos, morreu na manhã deste domingo (26) em um acidente de helicóptero em Calabasas, Califórnia. Cinco pessoas morreram no acidente em uma colina em Calabasas, disse o Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles.





Kobe estava viajando com pelo menos mais três pessoas em seu helicóptero particular quando caiu e um incêndio começou. Testemunhas oculares disseram ao TMZ que ouviram o motor do helicóptero disparando antes de ele cair.





Não houve sobreviventes, segundo o Departamento de Bombeiros do Condado de Los Angeles. A Administração Federal de Aviação e o Conselho Nacional de Segurança dos Transportes estão investigando o acidente do helicóptero S-76, informou a FAA em um tweet.





Nascido na Filadélfia, Bryant foi convocado para a NBA diretamente da Lower Merion High School, perto da Filadélfia, em 1996. Ele era o jogador mais jovem da história da NBA na época, aos 18 anos.





Bryant jogou toda a sua carreira profissional com o Los Angeles Lakers e venceu cinco campeonatos da NBA. Bryant tem duas medalhas de ouro olímpicas no basquete masculino. Bryant se aposentou em abril de 2016.





Por: Carlos Yukio