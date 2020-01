ARTIGO| Campeonato Sul-mato-grossense em foco

O campeonato Sul Mato-Grossense 2020 contará com a presença dos times estaduais que brigarão entre si para ver quem será o grande campeão da temporada.





A disputa do campeonato estadual terá novidades para o ano de 2020. Apenas 10 times irão a campo, após o rebaixamento de quatro clubes e subida de dois para a série A do estadual. Lembrando que anteriormente a disputa contava com doze clubes participantes. O campeão estadual tem vaga garantida na copa do Brasil e na série D do campeonato Brasileiro.





Falando em brasileiro o campeonato haverá mudança para a ano de 2020. A Confederação Brasileira de Futebol fez algumas alterações no que dia respeito a quarta divisão. Agora a série D será disputada por sessenta e quatro clubes quatro a menos quando comparada as edições anteriores. Com isso, os oito clubes com as piores colocações no ranking da CBF disputam uma fase pré eliminatória para poder integrar o grupo dos 64 times que disputarão o campeonato.





O Aquidauanense vice campeão estadual é o clube que deverá disputar essa fase classificatória, depois, na fase de grupos, os 64 clubes serão divididos em oito chaves. A primeira fase terá jogos de ida e volta, os quatro melhores colocados avançarão para a segunda fase onde tem inicio os confrontos eliminatórios até a grande final.





Nos últimos anos o terceiro colocado do campeonato estadual já garantia vaga na copa verde que este ano foi disputada pelo Costa Rica e União ABC. Surgiram dúvidas sobre a continuidade dessa disputa, mas a mesma já foi confirmada pelo vice presidente da CBF, Marcos Vicente.





A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) chegou a divulgar um primeiro calendário onde o campeonato Sul-mato-grossense teria inicio dia 18 de janeiro, no entanto essa data foi alterada e a primeira partida ocorrerá dia 22 de janeiro. A previsão para o término será em 19 de abril, com o segundo jogo da final.





Os times que irão disputar o campeonato estadual sul mato-grossense são: Águia Negra, Pontaporanense, Corumbaense, Maracaju, Comercial-MS, Aquidauanense, SERC, Costa Rica EC, CENA e Operário-MS.





Na copa São Paulo 2020 os times representantes do Mato Grosso do Sul estrearam com derrota. União e Cena perderam para os catarinenses Chapecoense e Avaí respectivamente pelo grupo 22, em Suzano. o União foi goleado pela Chapecoense por 5 a 1, e o União Suzano perdeu do São Raimundo-RR por 3 a 0.





SEGUE ABAIXO A TABELA DE JOGOS DA 1ª FASE DE DISPUTAS DO CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE:





1ª FASE





PRÓXIMOS JOGOS





22/01 Águia Negra vs Ponta-poranense





26/01 Corumbaense vs Maracaju





1/02 Comercial-MS vs Águia Negra





1/02 Aquidauanense vs SERC





2/02 Costa Rica EC vs CENA





2/02 Operário-MS vs Ponta-poranense





5/02 Águia Negra vs Aquidauanense





5/02 CENA vs Corumbaense





5/02 Comercial-MS vs Maracaju





5/02 Ponta-poranense vs Costa Rica EC





5/02 SERC vs Operário-MS





8/02 CENA vs Ponta-poranense





9/02 Águia Negra vs Corumbaense





9/02 Costa Rica EC vs Maracaju





9/02 Operário-MS vs Aquidauanense





9/02 SERC vs Comercial-MS





15/02 Corumbaense vs SERC





15/02 CENA vs Operário-MS