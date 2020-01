Após trocar vídeo íntimo, mulher pede R$ 10 mil para não divulgar imagens

A vítima não chegou a fazer o depósito do dinheiro ©Henrique Arakaki

Um homem de 46 anos procurou a delegacia nessa segunda-feira (20), em Campo Grande, após ser ameaçado de ter um vídeo íntimo divulgado para sua esposa caso não pagasse R$ 10 mil para a autora. As imagens foram feitas através de um perfil do Facebook.





Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima disse que recebeu solicitação de amizade da autora e desde então começou a receber mensagens pelo Messenger do Facebook, até que o perfil fez uma chamada de vídeo e passou a se insinuar e ficar sem roupa. A autora pediu para que o homem ficasse sem roupa também.





Em certo momento a conversa foi encerrada e o perfil passou a solicitar dinheiro para que o vídeo, e as capturas de tela não fossem espalhados pela internet e nem enviados a esposa da vítima. A quantia pedida foi de R$ 10 mil.





A autora do perfil entrou em contato com a esposa da vítima contou o que havia acontecido e pediu a quantia em dinheiro para que as imagens não fossem divulgadas na internet. A vítima conta que nenhum valor foi depositado.





O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como extorsão.





Fonte: Midiamax