AMOR & SEXO| Por que os homens adormecem depois do sexo?

Muitas mulheres se perguntam por que o homem dorme depois do sexo. Aparentemente, e de acordo com a ciência, o hábito visto por tantas mulheres como egoísta tem um fundamento biológico. Conforme divulgado pela publicação Hypescience, o médico, sexólogo e cientista australiano Juan Semo apurou que existe nos homens uma conexão entre baixos níveis de testosterona e má qualidade do sono. Mais ainda, há igualmente uma correlação sólida entre a apnéia do sono com o desenvolvimento de impotência sexual nos homens – tratando-se infelizmente de um problema bastante comum.





Nesse sentido, Semo descobriu o motivo científico que justifica o ‘virar-se para o lado e adormecer’ que comumente atinge os homens após o ato sexual e segundo o sexólogo não se trata de uma tentativa grosseira de fugir à intimidade e partilha de carinhos e sentimentos.





Cientificamente falando, após o orgasmo o organismo dos homens produz um poderoso cocktail de hormônios e neurotransmissores que os deixam profundamente relaxados e sonolentos. A prolactina é, de acordo com o médico, o principal hormônio envolvido nesse processo.





“Esta hormônio parece estar ligado à satisfação sexual e também pode ser responsável pelo tempo de recuperação que o homem necessita antes de começar novamente a atividade sexual”, afirma o médico.





