A linha tênue entre uma relação sugar e um trabalho sexual

Relacionamento sugar é uma relação entre duas pessoas que sabem exatamente o que estão fazendo. Uma das partes, é uma homem rico; o Sugar Daddy . E a outra, uma mulher jovem; a Sugar Baby.





Jéssica se inscreveu em um site de relacionamento sugar, o Meu Rubi, em outubro de 2018, não esperando realmente usá-lo. Os sites de relacionamento sugar no brasil, como um todo, possuem cerca de 5 milhões de membros ativos em todo país, sendo 3,8 milhões Sugar Babies. E 1,2 milhões de Sugar Daddies. E a quantidade de estudantes universitárias que usam esses sites, não para de crescer.





Cerca de 18% das alunas de universidades federais e particulares no Brasil, já usaram o Meu Rubi. Seja pela necessidade de pagar a faculdade, como as que cursam faculdades particulares. Ou, pelo desejo de mimos extras, como as de faculdades federais.





Jéssica, uma estudante de artes do segundo ano da Universidade de São Paulo que tem um relacionamento sugar há cerca de um ano e meio, atribui a popularidade do namoro sugar ao fato de que os homens casados não tem mais paciência para seus relacionamento atual, e tem um desejo por meninas novas. Porém, pelo grande número de Sugar Daddies serem homens do alto escalão e serem bem conceituados na cidade, não podem terminar seus casamentos. Por isso, se envolvem com meninas de faculdade, geralmente da idade de suas filhas. O que ela julga ser estranho, mas não crítica pois precisa deles para pagar sua faculdade. Ela pediu que seu nome verdadeiro não fosse usado para evitar danos ao seu emprego e reputação.





"Eles têm dinheiro para gastar, estão sozinhos, estão ocupados... eles só querem alguém com quem interagir", disse ela.





Assim como os aplicativos populares de namoro tradicionais, como o Tinder ou o Bumble, os usuários criam um perfil pessoal com fotos e uma breve biografia. Mas, diferentemente dos sites de namoro tradicionais, as Sugar Babies também listam seus hábitos de consumo, enquanto Sugar Daddies acrescentam informações sobre seu patrimônio líquido, renda anual e orçamento de estilo de vida, e a quantidade de dinheiro que estão dispostos a fornecer para a Sugar Sugar Baby. A partir daí, começa a ‘’relação’’.





"O aumento das relações sugar (pode estar) ligado às propinas, ao aumento do custo de vida, à força de trabalho precária e à baixa taxa de emprego dos jovens", disse uma Sarah, que possui mestrado em direito e legal e que escreveu sua tese sobre Sugar Babies estudantes do ensino médio.





"Acho que as estudantes estão reconhecendo que a relação tempo/dinheiro é do seu interesse em uma relação sugar, em comparação com trabalhar oito horas em empregos convencionais, o que não é necessariamente o suficiente", disse ela.





Um estudo divulgado em setembro de 2018 constatou que as mensalidades e as taxas obrigatórias para estudantes de graduação do triplicaram desde o ano acadêmico.





Sem falar, em como aumentaram os valores de aluguel, comida e todas as despesas que geram em uma estudante que saiu de casa, e precisa se sustentar, além de pagar sua faculdade.





Mas, enquanto as inundações de estudantes se concentram em sites como o Meu Rubi para pagar suas contas, eles estão começando a notar a linha tênue entre namoro e entre trabalho sexual e legalidade, uma linha que pode ser facilmente confusa.