2020: Retomada consistente da economia é aguardada

Dados e estimativas positivos inspiram confiança para recuperação das atividades econômicas no País

O PIB nacional fechou o terceiro trimestre de 2019 com resultados positivos. O percentual registrado foi de 0,6%, ou seja, um resultado acima das expectativas que fez com que novas projeções fossem estabelecidas para 2020. Governo e economistas começaram o mês de janeiro bastante otimistas com a expectativa de que a economia brasileira crescerá mais de 2%.





Esse novo cenário revela que, em 2020, a economia deixará a estagnação verificada desde que o Brasil saiu do período de recessão entre 2014-2016. Nos anos anteriores, questões como reformas na área fiscal, incertezas em relação ao governo do Presidente Jair Bolsonaro, a crise na Argentina e a desaceleração da economia mundial fizeram com que os planos econômicos e projeções fossem frustrados.





Os números positivos desde o terceiro semestre se mostram em crescimento, especialmente devido à liberação de recursos do FGTS que injetou R$26,2 bilhões na economia brasileira. Além disso, em relação aos anos anteriores, a redução da taxa Selic a patamares historicamente baixos (4,5% a.a.) e a aceleração do consumo no último semestre movimentam as projeções para os próximos 12 meses.





Vale lembrar que a aceleração da economia brasileira tem impacto direto em várias áreas da nação. A minimização do desemprego, por exemplo, é esperada com a recuperação da atividade econômica de diferentes setores. Com isso, espera-se também que o índice de inadimplência caia e que as concessões de crédito para o pagamento de dívidas (que representaram 24,85% dos pedidos entre janeiro e abril de 2019) sejam pagas em 2020.





Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE destacou recentemente, em entrevista, que como o consumo das famílias pesa 65% da economia, fatores como a queda da taxa básica de juros (Selic), a inflação baixa e a expansão do crédito favorecem um maior ganho para a economia do Brasil.





Saque-aniversário e Reformas





Para os próximos 12 meses, o saque-aniversário também promete movimentar o cenário econômico brasileiro. A nova modalidade concede a opção do trabalhador sacar uma parte do seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) no mês do seu aniversário. Assim como o saque imediato, o saque-aniversário é válido para contas ativas e inativas do FGTS. Quem escolhe essa modalidade, perde o direito de efetuar o saque total do saldo em caso de demissão, ficando apenas com a multa rescisória.





Além disso, as reformas iniciadas pelo atual Governo mostram que se o Congresso Nacional manter um viés reformista, o Brasil pode crescer de forma exponencial e consistente nos próximos 10 anos. Um movimento semelhantemente otimista aconteceu no fim da década de 60 e início dos anos 70: o chamado “Milagre Econômico”, em que o maior período de crescimento da economia brasileira se consolidou entre 1968 e 1973, com crescimento do PIB em 11,15% ao ano.