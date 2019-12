WhatsApp deve lançar função que deleta conversas em grupo automaticamente

Novidade estaria em fase de testes

Rumores indicam que o WhatsApp está testando um recurso que apaga automaticamente os conteúdos de chats em grupos após certo tempo . Segundo o site WABetaInfo, especializado no aplicativo, a novidade só se aplica para conversas em grupo e poderá ser ativada por administradores.





A função deve aparecer como "deletar mensagens" na aba de gerenciamento dos chats coletivos e permitirá fazer limpezas automáticas com conteúdos enviados em períodos pré-determinados.A listagem mostrada no beta inclui como uma hora, uma semana, um mês e um ano, ainda conforme o Tecmundo.





Como os chats coletivos normalmente contam com muitos membros e o fluxo de conteúdo pode ser enorme, a função teria como objetivo principal liberar de forma automática, mais espaço de armazenamento no celular.





Além de garantir que dispositivos móveis com pouca memória não fiquem lotados de vídeos ou imagens de "bom dia", a nova ferramenta também deve diminuir o consumo de armazenamento em nuvem para quem faz backup de mensagens.





Até o momento, o WhatsApp não comentou oficialmente sobre a função de deletar mensagens automaticamente para grupos. Ainda assim, a ferramenta para limpar chats coletivos já está aparecendo no beta do aplicativo tanto no Android quanto no iOS, o que pode ser um indicativo de que a novidade pode estar próxima de ser lançada.





Por: Adriano Fernandes