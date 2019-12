Três Municípios do MS ficam entre 10 primeiros colocados no ranking de maior PIB per capita

Paraíso das Águas ficou em segundo lugar no ranking divulgado pelo IBGE

Paraíso das Águas ficou em segundo lugar no ranking do Produto Interno Bruto (PIB) per capita de Mato Grosso do Sul, em 2017, segundo estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estudo foi compilado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). O PIB (Produto Interno Bruto) per capita é a soma de todas as riquezas produzidas pelo município, dividida pelo número de habitantes.





Paraíso das Águas, que está em 72º em número de habitantes do estado, teve a soma das riquezas de R$ 617.917,10 em 2017. Mas quando se divide hipoteticamente esse valor com os 5.350 moradores, obtém-se um PIB per capita elevado de R$ 115.498,52. Chapadão do Sul ficou em 9º lugar com R$ 62.084,66. Em quinto está Costa Rica, com PIB per capita de R$ 73.513,20.





O mesmo estudo do IBGE revela a evolução populacional dos municípios sul-mato-grossenses em 2017. Não houve alteração nas cinco primeiras colocações no comparativo com os dois anos anteriores (2016 e 2015). Em primeiro lugar, no número de habitantes, aparece Campo Grande com 874.210 pessoas, seguido de Dourados (218.069), Três Lagoas (117.477), Corumbá (109.899) e Ponta Porã (89.592).





No total, Mato Grosso do Sul tinha 2.713.147 habitantes em 2017, crescimento de apenas 1,14% em relação ao apurado em 2016, que por sua vez havia apresentado variação de 1,17% na comparação com 2015.









FONTE: MS TODO DIA

Por Fernando Brito