Terça-feira, véspera de Natal, será sem chuva e com calor de 36°C em Mato Grosso do Sul

Na Capital, a manhã será de céu claro com névoa úmida

A terça-feira (24), véspera de Natal, será de tempo firme em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), não há previsão de chuva para o Estado e a temperatura máxima poderá chegar aos 36°C.





Na Capital, a manhã será de céu claro com névoa úmida e, à tarde, parcialmente nublado. A temperatura máxima será de 30°C. Em Antônio João, Amambai, Bela Vista, Dourados, Mundo Novo, Naviraí, Sete Quedas, Rio Brilhante, Juti, Caracol e Guia Lopes da Laguna, a previsão é de céu parcialmente nublado. A máxima será de 33°C.





No leste do Estado, a previsão é de céu claro com névoa úmida nesta terça-feira. Em Cassilândia, Costa Rica, Nova Andradina, Taquarussu, Três Lagoas e Brasilândia, a máxima não passará dos 30°. Alcinópolis, Sonora, Rio Verde de Mato Grosso, Pedro Gomes e Figueirão, na região norte, o céu ficará parcialmente nublado durante todo o dia. A máxima será de 31°C.





Em Aquidauana, Miranda, Corumbá e Porto Murtinho, o dia será de céu claro com névoa úmida. A temperatura máxima poderá chegar aos 36°C.









Por: Kerolyn Araújo