Senador Nelsinho Trad conquista R$ 77,4 milhões para MS

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) conseguiu a liberação de R$ 77,4 milhões de recursos federais para Mato Grosso do Sul neste ano. São projetos recentes e emendas apresentadas de 2013 até o ano passado por ex-parlamentares Waldemir Moka, Pedro Chaves, Delcídio do Amaral, Zeca do PT, Geraldo Rezende e Elizeu Dionízio. Esses valores foram liberados até a última sexta-feira, 89% deles atenderam diretamente 62 municípios. Outros 11% das verbas da União foram para ações do Governo do Estado. "Para o primeiro ano do meu mandato, sinto que cumprimos a nossa missão municipalista de atender quase todos os municípios e o montante liberado pelo Governo Federal foi considerado inédito no Senado Federal. Vou ainda nesta segunda (30) para Brasília, tentar a liberação de mais recursos na rapa do tacho", comentou o senador Nelsinho Trad, coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul.





Para Campo Grande, segundo o senador Nelsinho Trad, foram concedidos R$ 30, 9 milhões, sendo R$ 19 milhões para Saúde da Capital. A segunda maior cidade do Estado, Dourados, recebeu quase R$ 3 milhões de reais. O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) atendeu o município com a liberação de R$ 1,3 milhão para obras de infraestrutura na ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Dourados. O município ainda foi contemplado ainda com R$ 1,1 milhão do Ministério da Educação, R$ 577 mil para Universidade Federal da Grande Dourados e R$ 600 mil para obras do anfiteatro da UEMS.





O senador Nelsinho Trad conseguiu também a liberação de R$ 1,5 milhão para Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.





Governo de MS





Os projetos do Governo do Estado totalizam R$ 8,3 milhões de recursos liberados pela União. “Entre eles as obras de saneamento nos municípios de Dourados, Três Lagoas e Angélica. Além disso, recursos para ações em Porto Murtinho, Campo Grande, Japorã, Juti e Nova Andradina. Outras ações do Governo de MS foram contempladas com recursos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento à Educação) que atendem todo o Estado”, explicou o senador.





Sul do Estado





O município na região de Fronteira, Ponta Porã, recebeu mais de R$ 2 milhões de reais. Desses valores, R$ 751 mil são do Fundo Nacional de Desenvolvimento à Educação (FNDE) e R$ 1,3 milhão do MDR. Em Amambai, foram R$ 436 mil do Ministério do Turismo e da Educação e, no município de Bela Vista, foram liberados R$ 92 mil do MDR e para Sete Quedas R$ 200 mil do Sudeco.





Devido a estragos deixados por fortes chuvas, Tacuru recebeu valor expressivo, de R$ 1,7 milhão, sendo mais de R$ 1 milhão da Defesa Civil e Novo Horizonte R$ 1.069.550,68. Coronel Sapucaia também foi atendido pela Defesa Civil com o valor de R$ 581 mil. Esse município recebeu ainda R$ 245 mil da Funasa, R$ 56 mil da Cidadania e R$ 98 mil do MDR.





Antônio João recebeu R$ 585 mil, desse valor, R$ 365 mil foram liberados na última quinta-feira pelo Ministério da Cidadania para reforma de ginásio. Caarapó recebeu R$ 575 mil da Saúde, Cidadania e Educação. Já Caracol R$ 673 mil da Cidadania, Deodápolis R$ 1,4 milhão, sendo mais de R$ 670 mil da Cidadania, R$ 874 mil da Defesa Civil e R$ 239 mil da Funasa, Douradina R$ 267 mil da Cidadania, Glória de Dourados R$ 253 mil da Cidadania e do MDR, Iguatemi R$ 675 mil do Sudeco, Educação e Cidadania.





O município de Itaporã R$ 1,4 milhão da Funasa, Japorã R$ 430 mil do MDR, da Cidadania e da Saúde e R$ 231 mil foram liberados na sexta (27) da Defesa Civil para Japorã. Laguna Carapã, R$ 101 mil da Educação e Cidadania, Nova Alvorada do Sul R$ 102 mil da Educação, Rio Brilhante R$ 100 mil da Saúde, Eldorado R$ 682 mil da Cidadania e Taquarussu R$ 915 mil da Cidadania, do FNDE e da Funasa.





A cidade de Vicentina foi contemplada com R$ 940 mil, sendo R$ 246 mil do MDR, R$ 460 mil da Saúde e R$ 233 mil da Funasa.





Região do Turismo





Os municípios Bodoquena e Bonito foram bem contemplados pelo Governo Federal. Com ações do senador Nelsinho Trad, Bodoquena recebeu R$ 586 mil para o Parque Municipal e Bonito mais de R$ 1,1 milhão de reais.





Costa Rica adquiriu mais de R$ 1 milhão de reais, R$ 487 mil do Ministério do Turismo para obras do balneário e R$ 570 mil de recursos da Educação.





O município de Corumbá obteve R$ 95 mil de recursos e Miranda R$ 100 mil, ambos da Saúde. Para Anastácio, foram R$ 234.415,52 da Saúde e da Educação e Dois Irmãos do Burti recebeu R$ 124 mil da Saúde e da Educação.





No município de Jardim, foram liberados R$ 282 mil, sendo R$ 95 mil da Educação e o restante do Ministério da Cidadania.





A cidade de Sidrolândia, à distância de quase 70 km da Capital, recebeu R$ 508 mil do Ministério da Saúde.





Valores expressivos





Naviraí é um dos municípios mais favorecidos com recursos federais, recebeu mais de R$ 3 milhões, sendo R$ 1,1 milhão do Sudeco, R$ 966 mil da Agricultura e R$ 610 mil da Saúde.





O município de Angélica recebeu R$ 1,6 milhão, sendo R$ 1,1 milhão do Sudeco. Já o município de Rio Negro recebeu mais de R$ 1 milhão de reais, R$ 341 mil da Agricultura e mais de R$ 700 mil da Cidadania.





Região Norte





Em Alcinópolis, o município recebeu R$ 236 mil do MDR para infraestrutura e R$ 241 mil da Funasa. O Ministério da Cidadania liberou R$ 243 mil para Chapadão do Sul e R$ 87 mil para Coxim. Chapadão do Sul recebeu ainda R$ 245 mil da Funasa, totalizando R$ 488 mil de recursos federais recebidos em 2019.





Figueirão R$ 299 mil do Sudeco e do MDR; Jaraguari R$ 100 mil da Saúde, Rio Verde de MT R$ 283 mil da Agricultura e Rochedo R$ 304 mil do Turismo e da Saúde.





O município de São Gabriel do Oeste recebeu R$ 352 mil do Sudeco e da Educação e Sonora também R$ 200 mil do Sudeco.





Região Leste





Três Lagoas conquistou a liberação de R$ 1,7 milhão do MDR para obras de infraestrutura; Aparecida do Taboado teve liberado R$ 1,1 milhão da Funasa, Bataguassu R$ 727 mil da Funasa e do MDR, Inocência R$ 208 mil do Sudeco e da Cidadania.





O município de Bataguassu R$ 717 mil da Funasa e R$ 10 mil do MDR. Já Batayporã, R$ 127 mil da Defesa Civil e Brasilândia quase R$ 500 mil da Cidadania e do MDR.





Ribas do Rio Pardo recebeu R$ 880 mil do Sudeco, do MDR e do Turismo e Paranaíba R$ 456 mil do Sudeco, MDR e Ministério da Cidadania.





Expectativas





Na relação de solicitações feitas pelo senador Nelsinho Trad ao Governo Federal, encontram-se ainda no aguardo a liberação de recursos para os seguintes municípios: Anaurilândia, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Camapuã, Cassilândia, Corguinho, Guia Lopes da Laguna, Itaquiraí, Ivinhema, Jateí, Ladário, Maracaju, Mundo Novo, Paranhos, Pedro Gomes e Selvíria. “Vamos batalhar nesta segunda para conseguir a liberação de recursos também desses municípios, estamos trabalhando por todo o Mato Grosso do Sul”, comentou o senador Nelsinho Trad.​









ASSECOM