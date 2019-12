Senador Nelsinho Trad anuncia a vinda de R$ 15 milhões para saúde de MS e alerta prefeitos sobre pendências para liberação de financiamentos

©Luís Carlos Campos Sales

O senador Nelsinho Trad (PSD) ocupou a tribuna do Senado, nesta quarta-feira, durante 20 minutos para anunciar R$ 15 milhões de reais para saúde de Mato Grosso do Sul. Esses valores são do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade, o chamado MAC para custeios nas unidades de saúde e hospitais. “Fico muito feliz de ter trabalhado por estes recursos, porque sei que tudo que a gente investe em saúde ainda é pouco e faz uma grande diferença na vida das pessoas”, destacou o senador Nelsinho Trad.





A boa notícia para Mato Grosso do Sul, segundo o senador Nelsinho Trad, foi publicada no Diário Oficial da União, a Portaria nº . 3.470, de 16 dezembro de 2019. “Para a Secretaria de Saúde de Campo Grande serão destinados R$ 11.982.552,00. Já para o Hospital Nosso Lar, através do Enier Guerreiro, gestor da instituição, serão depositados R$ 400 mil reais”, informou.





Também serão atendidas outras instituições. “O Hospital Nosso Lar é um Departamento do Centro Espírita Discípulos de Jesus. Atua há 51 anos com fins Filantrópicos para tratamento de pessoas com doenças psiquiátricas e mentais. Vai receber R$ 400 mil. O Hospital São Julião, administrado com muita competência e carinho pela querida irmã Silvia, vai receber R$ 500 mil reais. O Hospital São Julião, criado há 78 anos, é sinônimo de tratamento humanizado e de acolhida, e é referência estadual no tratamento de hanseníase e no setor de oftalmologia, sendo o único a realizar transplantes de córnea (dados de 2016)”, explicou o senador.





A APAE de Campo Grande, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, presidida pelo Antônio José dos Santos Neto, criada em 10 de junho de 1967, em Campo Grande, que presta serviços oferecidos na área de educação, reabilitação e atendimento pré-natal e neonatal vai receber R$ 617.448,00. “Por fim e não menos importante, a Maternidade Cândido Mariano, administrada pelo competente dr. Cezar Galhardo, também localizada em Campo Grande - MS, é referência nacional em Ginecologia obstetrícia e UTI Neonatal. A maternidade será contemplada com R$ 1,5 milhão”, enfatizou o senador Nelsinho Trad.





De acordo com o senador Nelsinho Trad, a previsão é que em dois dias o recurso esteja depositado na conta dessas instituições.





Financiamentos





O parlamentar sul-mato-grossense, Nelsinho Trad, também avisou aos prefeitos de Mato Grosso do Sul que poderão ser liberados no início de 2020 pela Ministério da Economia R$ 600 milhões em financiamento das linhas de crédito do Finisa e do Avançar Cidades para projetos nas cidades de Aparecida do Taboado, Paranaíba, Terenos, Campo Grande, Dourados, Sidrolândia, Paranaíba, Bonito, Ponta Porã, Três Lagoas, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Aral Moreira, Antônio João e Naviraí.





O Finisa é o Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento e oferece uma linha de crédito da Caixa Econômica para facilitar e ampliar a concessão de crédito para obras de saneamento ambiental, transporte e logística e energia.





Já o Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana, tem o objetivo de melhorar a circulação das pessoas nos ambientes urbanos por intermédio do financiamento de ações de mobilidade urbana voltadas à qualificação viária, ao transporte público coletivo de caráter urbano, ao transporte não motorizado (transporte ativo) e à elaboração de planos de mobilidade urbana e de projetos executivos. “Estive no Ministério da Economia e eles me informaram que no início de janeiro vão liberar os recursos para os projetos que estão com a documentação em ordem. Portanto peço aos prefeitos que verifiquem seus projetos, e o nosso gabinete está de portas abertas para auxiliá-los no que for preciso para que em janeiro estes municípios consigam ter acesso a estes empréstimos”, orientou o senador Nelsinho Trad.





