Seis são presos e dois mortos ao fazerem túnel para roubar banco em Campo Grande

Bandidos construíram um túnel de cerca de 63 metros para chegar ao caixa

Após meses de investigação sobre uma quadrilha, o Garras (Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) prendeu na madrugada deste domingo (22), membros que tentavam furtar uma unidade administrativa do Banco do Brasil, localizada no cruzamento da Rua Alegrete com a Travessa Buriti, na região do Bairro Monte Castelo, em Campo Grande . Os bandidos construíram um túnel de cerca de 63 metros.



Conforme informações apuradas pela reportagem, a quadrilha estava atuando na Capital, mas não era de MS. Seis pessoas foram presas em flagrante. Dois membros da quadrilha morreram em confronto com os policiais do Garras e há, ainda, presos internados após se ferirem durante o confronto. Alguns integrantes estão foragidos.





Testemunhas contaram que ouviram muitos tiros durante a noite e se assustaram. A operação do Garras para capturar os criminosos foi montada na rua Minas Gerais. Uma coletiva de imprensa ainda deve ser marcada para a apresentação dos presos.

Fachada da unidade administrativa do Banco do Brasil que foi alvo de bandidos ©Paulo Francis







Fonte: Midiamax Por: Mylena Rocha