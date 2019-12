Quinta-feira de calor de até 36°C e mais chuva

Na Capital, há previsão de chuva no período da tarde

A quinta-feira (26) será de tempo abafado e muito calor, mas o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) ainda prevê chuva em todas as regiões de Mato Grosso do Sul.





Na Capital, a manhã será de céu parcialmente nublado. À tarde, a previsão é de pancadas de chuva podendo ser acompanhadas de trovoadas. A temperatura máxima será de 30°C. Em Coronel Sapucaia, Eldorado, Itaquiraí, Jateí, Naviraí, Mundo Novo, Dourados, Bela Vista e Ponta Porã, o dia será de céu nublado e chuva isolada. A máxima será de 33°C.





O dia também será de céu nublado e com chuva em áreas isoladas nas cidades das regiões norte, leste e oeste do Estado. Coxim, Camapuã, Alcinópolis e Pedro Gomes, a máxima será de 33°C. Em Três Lagoas, Inocência, Paranaíba e Água Clara, 32°C. Já Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Miranda, Porto Murtinho e Corumbá, a máxima poderá chegar aos 36°C.





Por: Kerolyn Araújo