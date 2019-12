Prefeitura paga 13° dos servidores da Capital amanhã

Salários de 25 mil funcionários, pensionistas e aposentados será antecipado

A prefeitura municipal de Campo Grande anunciou por meio de nota que depositará nesta quarta-feira (18) o décimo terceiro salário dos 25 mil servidores municipais. O recurso estará disponível para saques à partir da quinta-feira (19), um dia antes do que havia anunciado anteriormente a gestão municipal.





Os servidores públicos, aposentados e pensionistas da Prefeitura de Campo Grande receberão um dia antes do fim do prazo legal para o pagamento da gratificação de Natal. O secretário municipal de Planejamento e Finanças, Pedro Pedrossian Neto, havia adiantado que um dos aportes esperados era a arrecadação com o Programa de Pagamento Incentivado (PPI), conhecido como Refis, em sua edição de Natal.





“O pagamento antecipado do 13º se deve ao bom resultado da arrecadação do Refis e pela antecipação do IPTU 2020 por parte dos contribuintes”, informou a gestão municipal por meio de nota.





O secretário declarou ao Correio do Estado que a prefeitura de Campo Grande pagaria os valores na próxima sexta-feira (20), mas que estavam com dificuldades para arrecadar os valores. Segundo a gestão do município, a folha de pagamento do 13º salário da prefeitura dá Capital corresponde a R$ 102 milhões.





O prefeito de Campo Grande, Marcos Trad (PSD), havia declarado que estaria com dificuldades para juntar o recurso para depositar a gratificação de Natal. “Nós estamos juntando, muito embora tenha diminuído nosso Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), de 25% para 18%, e os repasses do governo federal também, todos eles foram diminuídos e como a taxa de inadimplência do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) subiu, estamos fazendo economia de casa para honrar as nossas obrigações. Nós vamos cumprir a lei, mas se tivermos condições de antecipar, dependendo do que a gente for arrecadar com o Refis a gente antecipa”, justificou o prefeito.









Por: SÚZAN BENITES