Jovem drag queen em MS é morto a tiro em bairro nobre: 'Sempre alegre, um show de pessoa', diz amigo

Polícia trabalha com hipótese de crime passional e já tem um suspeito, que fugiu em um carro.

Éder Henrique morreu com tiro no peito — Foto: Redes Sociais

Conhecido como uma das melhores drag queens de Mato Grosso do Sul, Éder Henrique Coenga, de 27 anos, foi morto a tiros na noite de sexta-feira (20), no bairro Santa Fé, em Campo Grande. A polícia já tem um suspeito e trabalha com a hipótese de crime passional.





De acordo com o delegado José Roberto de Oliveira Júnior, imagens feitas por câmeras de segurança de imóveis da região mostram a vítima chegando primeiro ao local e depois o suspeito. Em seguida, os dois conversam, discutem, o homem saca uma arma, atira e foge.





"Foi uma discussão de 30 segundos. [...] Ele [suspeito] não vasculhou nada, não desfigurou a vítima com socos. [...] Foi muito rápido", disse o delegado.





Após matar Éder, o suspeito seguiu para uma rua próxima e entrou em um carro que já o aguardava com motorista.





O crime aconteceu em uma rua sem saída e escura, atrás de um shopping da capital. Para a polícia, vítima e suspeito marcaram de se encontrar no local.





Nada foi roubado de Éder. Nos pertences dele a Polícia Militar encontrou porções de maconha.

Éder Henrique fazia diversos shows em MS — Foto: Redes Sociais

Manifestações de carinho





Éder trabalhava em uma rede de lojas. Também atuava como drag queen e era conhecido por ser uma das melhores no estado.





Nas redes sociais dele, muitas manifestações de carinho, amor e respeito. Muitas fotos também e declarações do próprio Éder. Uma delas, em agosto, o rapaz cita um trecho de uma música. ""Tudo que vai. Deixa o gosto, deixa as fotos...".





Entre as homenagens para ele , várias citam as performances de Éder em shows como drag queen. " Um cara maravilhoso, querido, divertido, sempre alegre, um show de pessoa. Eu tenho certeza que aonde você estiver o sol brilhará junto de você".





Em outra postagem, o resumo da admiração que ele tinha por parte dos amigos: "Seu papel foi muito bem feito aqui, agora é hora de brilhar ainda mais aí em cima". Em outra, uma declaração de amor: " Te amaremos eternamente nossa DRAG STAR!❤️👑❤️"





Um amigo desabafa. "A última vez em que nos falamos, há cerca de um mês, disse o quanto ele era foda e como o admirava como pessoa e artista. Que bom ter conseguido dizê-lo antes dessa partida tão prematura". E outro finaliza: "Nos ensinou que ser diferente aos olhos do povo é ser sempre notado aos olhos de Deus".

Éder Henrique tinha 27 anos e trabalhava em loja de calçados e roupas — Foto: Redes sociais





