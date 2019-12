Homem morre após bater em traseira de caminhão parado em rua

Vítima foi socorrida ainda com vida pelos Bombeiros e encaminhado para hospital mas morreu após ter parada cardíaca

Veículo colidiu na traseira de um caminhão parado em Bodoquena (Foto: Direto das Ruas)

Uma colisão entre um veículo Mercedes A-16 e um caminhão parado, terminou com a morte de Adilson da Silva Ramos, de 42 anos. O acidente ocorreu por volta das 4h da madrugada desta terça-feira (31), na rua Antônio Pedro de Lima, em Bodoquena. A vítima estava trabalhando na cidade.





De acordo com informações o atendimento foi realizado pela guarnição do Corpo de Bombeiro que estava no município para acompanhar o Réveillon Luzes de Bodoquena.





Adilson Ramos foi socorrido inconsciente, com fratura nas costas, fêmur e um corte na cabeça. O homem chegou a ser encaminhado para o Hospital Municipal de Bodoquena com vida, mas teve uma parada cardíaca e morreu. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia local, como morte a esclarecer.

Acidente ocorreu na madrugada desta terça-feira. Foto: O Pantaneiro



Por: Rosana Siqueira