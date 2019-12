Homem é assassinado por dívida de R$ 200 e trio é preso pelo crime

Marcos Vinícius Pereira Jope, de 20 anos e dois adolescentes, de 14 e 15 anos confessaram o crime

Arma usada no crime foi apreendida pela polícia (Foto: Divulgação)

Um jovem de 20 anos foi preso e dois adolescentes apreendidos por matarem um homem, identificado apenas como Djalma, a tiros em Ribas do Rio Pardo – cidade a 103 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu na noite desta sexta-feira (27), por causa de uma dividia de R$ 200.









A vítima foi morta no Bairro Parque Estoril I, por um motociclista e foi atingida por um único disparo. Segundo o delegado Bruno Santacatharina, ainda no local do crime testemunhas apontaram a equipe policial o possível autor do atentado.





Em investigações conjuntas, policiais civis e militares capturaram os três suspeitos: Marcos Vinícius Pereira Jope, de 20 anos e dois adolescentes, de 14 e 15 anos. O primeiro a ser abordado foi o mais novo do trio, que logo confessou envolvimento com o assassinato e indicou um dos comparsas.





O adolescente de 15 anos foi encontrado logo em seguida e também confessou o crime. Marcos foi preso em casa e também admitiu participação no homicídio. Os três afirmaram a polícia que mataram Djalma em um “acerto de contas”, porque ele devia R$ 200 da compra de drogas. A arma do crime foi entregue para a polícia e o trio foi levado para a delegacia.





Por: Geisy Garnes