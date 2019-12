Governador entrega asfalto da MS-450 e anuncia ligação de Taunay e Piraputanga a BR-262

Aquidauana (MS) – “A estrada ficou muito linda, vai integrar uma das paisagens mais belas de Mato Grosso do Sul e transformar essa região em um polo de turismo”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja ao inaugurar o asfalto de 18,5 km da MS-450 – Estrada Ecológica -, ligando os distritos de Palmeiras, Piraputanga e Camisão, entre Dois Irmãos do Buriti e Aquidauana. Os investimentos de R$ 21 milhões incluem uma ponte de concreto no Córrego das Antas.





Durante a entrega, na manhã desta quinta-feira (19), com a presença de secretários de Estado, prefeitos, vereadores e lideranças comunitárias da região, o governador anunciou mais duas obras há muito aguardadas pela população local: a pavimentação dos acessos de Piraputanga e Taunay (comunidade indígena terena) com a rodovia BR-262. O Estado lançará em breve as licitações do projeto executivo da primeira e a contratação da obra da segunda.

Governo do Estado conclui obra reivindicada há 20 anos pela comunidade

“A pavimentação dessa Estrada Ecológica era um sonho de 20 anos, foi apresentado aqui o requerimento feito na Câmara de Vereadores de Aquidauana em 1998, ano em que eu era prefeito de Maracaju”, destacou Reinaldo Azambuja. “Ficamos felizes em poder fazer essas entregas, devolvendo a sociedade o imposto pago com melhorias benfeitorias, que continuará sendo a tônica do nosso governo, fruto de uma gestão de responsabilidade”, pontuou.





Roteiro turístico





A inauguração do último trecho até então não pavimentado da MS-450, que tem uma extensão de 55 km, ocorreu no trevo da rodovia com a entrada do acesso a Furnas dos Baianos. Na oportunidade, o governador adiantou que já determinou à Fundação de Turismo de MS (Fundtur) que elabore um roteiro turístico para a região com a prefeitura de Aquidauana e o trade turístico, visando potencializar o segmento com a nova estrutura viária.





Com início no distrito de Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti, a Estrada Ecológica é um dos principais produtos turísticos de Mato Grosso do Sul pela suja beleza cênica – de um lado, o Rio Aquidauana, com suas corredeiras atraindo pescadores; do outro, os paredões de arenito da Serra de Maracaju, dividindo Planalto e Pantanal. O local é muito visitado por pescadores, amantes de esportes radicais, como trilhas e escaladas, e observadores de aves.





Participaram do evento os secretários estaduais Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Jaime Verruck (Semagro), Sérgio de Paula (Articulação Política) e Geraldo Resende (Saúde)o diretor-presidente da Funtrab, Enelvo Felini; deputado federal Beto Pereira; deputados estaduais Herculano Borges e Felipe Orro; os prefeitos de Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti e Anastácio, respectivamente, Odilon Ribeiro, Edilson Manguinha e Nilton Alves.





Por: Sílvio de Andrade e Paulo Fernandes