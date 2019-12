DOF apreende 10 veículos com contrabando em Nova Andradina

Os condutores teriam sido contratados em Dourados e Ponta Porã

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na terça-feira, dez veículos carregados com produtos e mercadorias do Paraguai, sem a documentação de regularidade fiscal. A apreensão foi realizada em Nova Andradina, durante o bloqueio policial para fiscalização da Operação Hórus, da SEOPI (Secretaria de Operações Integradas), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.





Durante a vistoria, os policiais localizaram nos veículos 72 volumes de relógios; 26 volumes de cadeados; 75 volumes de óculos; 4 volumes de perfumes; 3 volumes de materiais para pesca; 8 volumes de câmaras de ar; 20 caixas de essência para narguilé e vários produtos de maquiagem.





Os veículos tinham como destino as cidades paulistas de Presidente Prudente, São Paulo, Votuporanga e Dracena.Os condutores disseram que foram contratados em Ponta Porã e Dourados para realizarem os fretes. A ocorrência foi registrada e os produtos e veículos entregue na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira).





