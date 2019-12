Deputado Zé Teixeira apresenta proposições que beneficiam douradenses

Conhecido por sua forte atuação na Assembleia Legislativa em prol de Dourados, o deputado estadual Zé Teixeira apresentou duas proposições solicitando a destinação de unidade castromóvel, para a realização de castração em cães e gatos no município, bem como a soma de gestões (DNIT e Concessionária CCR MS-Via) na possibilidade de estudos e elaboração de um projeto de construção de rotatória na via de acesso à Indústria COAMO, localizada na BR-163.





Teixeira destaca que as duas proposições atendem ao clamor dos douradenses. “Já tive a oportunidade de lutar por inúmeros benefícios fundamentais para nossa cidade. Por isso, com experiência de atuação e compromisso com a população, solicito a urgência no atendimento aos dois pedidos, proporcionando o desenvolvimento de Dourados”, afirmou o parlamentar.





Parte dos pedidos do deputado Zé Teixeira foram encaminhados para Governo do Estado e outra parte para o Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Euro Nunes Varanis Júnior, com cópia ao Diretor Presidente daV Concessionária CCR MS-Via, José Márcio Simoni Silveira.





Por: Gustavo Nunes