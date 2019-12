De olho no Aliança, deputado Luiz Ovando pede desfiliação do PSL

Parlamentar requisitou saída por "justa causa", por não ter "clima político" para continuar na legenda

Deputado federal Luiz Ovando (PSL) durante sessão na Câmara Federal (Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados)

Participando das discussões internas do novo partido “Aliança pelo Brasil”, o deputado federal Luiz Ovando pediu desfiliação do PSL, por justa causa. Ele alega que não existe “clima político” para continuar na legenda e que apenas aguarda o aval do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para sacramentar a saída.





“Com apoio e base de uma equipe de juristas, fizemos o pedido de desfiliação do PSL por justa causa no dia 17 de dezembro, junto ao TSE, agora vamos aguardar a análise da Justiça Eleitoral, para sairmos em definitivo da legenda”, revelou o parlamentar.





Ovando justifica que a direção estadual do PSL em Mato Grosso do Sul, que é liderada pela senadora Soraya Thronicke (PSL), dificultou e tornou “impraticável” sua atividade política partidária, pois segundo ele, não era chamado para reuniões e decisões da sigla.





“Em três oportunidades tentei pacificar o partido aqui, buscando entendimento e paz, mas não fui ouvido e não adiantou o esforço, não teve acordo, o que dificultou nosso exercício político”, disse o deputado federal, que foi eleito para o seu primeiro mandato em Brasília. Ele alega que estes “conflitos internos” que ocorreram em Mato Grosso do Sul, também foi frequente em outros estados dentro do PSL.





Aliança – Já sobre o novo partido “Aliança pelo Brasil”, que está sendo organizado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL), Ovando reconheceu que tem participado das ações e movimentações em Mato Grosso do Sul, já que a sigla será seu “destino” assim que for criada oficialmente. “Estamos empenhados em conseguir as assinaturas necessárias para que ele (partido) entre em funcionamento”.





Entramos em contato com a presidente regional do PSL, a senadora Soraya Thronicke, no entanto não atendeu as ligações. Na semana passada ela declarou que o partido “não iria liberar” nenhum parlamentar para sair da legenda e que caso alguns tivessem a intenção de sair, teriam que buscar este aval na Justiça.





Por: Leonardo Rocha