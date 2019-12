Com gol de Firmino, Liverpool derrota Flamengo e leva título mundial

Em jogo disputado no Catar, a partida foi definida depois de um belo gol do brasileiro Roberto Firmino

Depois de uma partida disputada, que só foi definida na prorrogação, o Liverpool em uma jogada de contra-ataque conseguiu chegar ao gol, com o atacante brasileiro Roberto Firmino. O time inglês venceu o Flamengo por 1 a 0 e assim comemorou no Catar seu primeiro título mundial.





O jogo começou em ritmo intenso, com os dois times buscando o gol. A primeira boa chance foi do Liverpool, em uma jogada de Salah, que foi passada para Keita, no entanto o meio-campista chutou para cima do gol. O Flamengo logo reagiu em jogada de Gabriel pela ponta direita, que chegou a pedalar sobre o adversário, no entanto o atacante rubro-negro não acertou o cruzamento para área.





O Flamengo tentava construir as jogadas com Gerson, mas o time inglês tinha uma marcação forte no meio campo, inclusive cometendo várias faltas. Com o passar do jogo, o time brasileiro começou a ter mais domínio da partida, tocando mais a bola. Com isto, o Liverpool preferia sair nas jogadas rápidas pelos lados, para surpreender o rival.





O primeiro tempo seguiu com o Flamengo tendo mais controle de bola e pressionando o adversário, mas sem criar reais chances de gol. O time inglês teve algumas arrancadas com Mané e Salah, mas também sem levar perigo ao gol rubro-negro. O primeiro tempo terminou empatando por 0 a 0.





Segunda etapa



Começou com uma boa jogada de Firmino, que após dar um chapéu no zagueiro do Flamengo, chutou cruzado e a bola bateu na trave, saindo pela linha de fundo. Depois da jogada, o time inglês continuou pressionado, com bons cruzamentos na área. O Flamengo começou a reagir, em jogadas de Bruno Henrique e Gabriel, que em chute perigoso só foi parado devido boa defesa de Alisson.





O time brasileiro como no primeiro tempo, começou a ter mais controle do jogo, e para colocar “sangue novo” na partida, o Liverpool trocou Chamberlain, por Lallana. Da mesma forma, o Flamengo fez sua primeira substituição, colocando Vitinho no lugar de Arrascaeta. Logo depois quem entrou foi Diego, em substituição a Everton Ribeiro.





O final do segundo tempo teve uma pressão maior do Liverpool, com direito a boa defesa de Diego Alves, em chute no ângulo. Aos 45 minutos, o juiz marcou pênalti de Rafinha em Mané, no entanto depois de consultar o árbitro de vídeo, ele voltou atrás e anulou a cobrança. O jogo no tempo regulamentar terminou 0 a 0.





Em Campo Grande, a torcida ficou tensa, mas quando soube que o juiz voltou atrás, foi uma festa grande, como se houvesse um gol. A bateria que estava tocando antes da partida começar, continuou até o final do jogo. Confiantes na vitória durante a prorrogação.





Prorrogação





Mesmo depois dos 90 anos, o jogo continuou intenso e depois de um ataque perigoso do Flamengo, no contra-ataque, Mané recebeu pela direita e com pouco marcadores, passou para Firmino, que limpou a jogada e com o goleiro no chão, abriu o placar do jogo aos 8 minutos da prorrogação.





Para tentar reagir, o Flamengo colocou Lincoln no lugar de Gerson, com a intenção de reforçar o ataque. Na reta final da partida, Gabriel Barbosa e Lincoln ainda tiveram chances desperdiçadas. O Liverpool então segurou o placar e se sagrou pela primeira vez campeão mundial.

Jogadores do Liverpool comemoram o título (Foto: Divulgação/Liverpool) Disputa entre Firmino e Rodrigo Caio ©Divulgação/Liverpool Firmino garante vitória do Liverpool sobre o Flamengo na final do Mundial (Foto: Reprodução/Twitter do Liverpool)







Por: Leonardo Rocha