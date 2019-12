CAPITAL| Feriado: Confira o que abre e o que fecha na véspera e no dia de Natal

©FRANCISCO BRITTO

Comércio



Na véspera de Natal o comércio deve fechar às 18h. Lojas não abrem no dia 25.

Mercadão







Funciona das 6h30 às 12h na terça-feira (24) e não abre no Natal.

Lotéricas





A abertura das lotéricas fica a critério de cada proprietário. A maioria funciona até 14h no dia 24 de dezembro e fecha no dia 25.





Bancos





Agências bancárias funcionam das 10h às 12h na véspera de Natal e não abrem no dia 25.





Correios





Não haverá atendimento no dia de Natal.





Supermercados





Supermercados e hipermercados abrem no dia 24 de dezembro até às 20h e fecham no dia 25 de dezembro.





Postos de saúde





Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento e Centros Regionais de Saúde que funcionam 24 horas abrem normalmente.





Feira Central





Ficará aberta das 10h às 18h no dia 24 de dezembro e fecha no dia 25. No dia 26, o atendimento será normal, a partir das 16h.





Judiciário





Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul está em recesso até o dia 7 de janeiro de 2020, mas o plantão funcionará normalmente para os casos considerados urgentes.





Órgãos Públicos





Repartições públicas estaduais e municipais não terão expediente no dia 24 de dezembro, devido a ponto facultativo, nem no Natal, exceto as de serviços considerados essenciais, como Saúde e Segurança.





Shoppings





Shopping Campo Grande: Abre das 10h ás 18h no dia 24; Já no dia 25, lojas fecham e praça de alimentação e lazer tem abertura facultativa das 10h às 22h





Norte Sul Plaza: Abre das 10h às 18h no dia 24 e praça de alimentação e lazer abrem das 11h às 21h no dia 25 de dezembro.





Bosque dos Ipês: Funciona das 8h às 18 no dia 24; no dia 25, apenas lojas de alimentação entretenimento ficarão abertas, das 11h às 20h.





Pátio Central: Abre das 8h às 18h na véspera de Natal e fecha no dia 25.





Por: GLÁUCEA VACCARI