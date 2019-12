CAPITAL| Confira o que abre e fecha em Campo Grande na véspera e feriado de Natal

Todos os órgãos públicos param na véspera e no feriado de Natal. Os chamados serviços essenciais como postos de saúde e hospitais não fecham. Os shoppings terão horário diferenciado. O recesso da Justiça já começou. As delegacias de plantão funcionarão normalmente. Confira, abaixo, o funcionamento dos principais serviços da Capital nos próximos dias.





Prefeitura



As secretarias e os órgãos municipais estarão fechados na terça-feira (24), véspera de feriado, e na quarta-feira (feriado de Natal). Os serviços retornam na quinta-feira (26). Postos de saúde 24 horas e UPA’s (Unidades de Pronto Atendimento) têm funcionamento normal. A coleta de lixo não funcionará no feriado.





Tribunal de Justiça



O recesso da Justiça começou na sexta-feira (20) e vai até o dia o dia 6 de janeiro. Apenas o plantão estará em funcionamento.





Funtrab



A Fundação Social do Trabalho (Campo Grande) não abrirá na terça-feira (24) e quarta-feira (25). O atendimento retorna na quinta-feira (26).





Governo do Estado



As repartições públicas estaduais da administração direta e indireta fecham na terça-feira (24) e só retornam na quinta-feira (26). Os chamados serviços essenciais funcionam normalmente.





Detran



Não haverá expediente na terça-feira (25) e quarta-feira (26). O atendimento volta ao normal na quinta-feira (26).





Correios



Dia 24, véspera de Natal, as agências abrem até as 12h. Fecham no dia 25 e reabrem normalmente no dia 26.





Bancos



Os bancos funcionam na terça-feira (24) das 8h às 10h. Fecham na quarta-feira (25) e reabrem na quinta-feira (26).





Centro



De acordo com a CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas) de Campo Grande, o comércio central funcionará na segunda-feira (23) até às 22h. Na terça-feira (24), véspera de Natal, abrirá às 9h e fechará às 19h. O Pátio Central está previsto para abrir das 8h às 22h na segunda-feira (23) e das 8h às 18h na terça-feira (24). No Natal, tanto o comércio central quanto o Pátio Central fecharão.





Shoppings



Shopping Campo Grande 24/12 (Terça) – Todas as operações: das 10h às 18h • 25/12 (feriado de Natal) – âncoras, lojas e quiosque: fechados. Alimentação e lazer abrem das 10h às 22h (facultativo) • 26 a 28/12 – Horário Normal para todos: lojas e quiosques: das 10h às 22h - alimentação e lazer: das 10h às 22h





No dia 23, a abertura do Shopping Bosque dos Ipês será mais cedo, às 8h da manhã e fechamento às 22h. Na Véspera de Natal, a abertura também será às 8h e fechamento às 18h. No Natal, as lojas satélites, âncoras e quiosques ficarão fechadas e apenas as lojas de alimentação e entretenimento abrirão, das 11h às 20h. Para quem for fazer compras das 8h às 10h, o estacionamento será gratuito.





No Shopping Norte Sul Plaza, o funcionamento nesta segunda-feira (23) será das 10h às 23h. Na terça-feira (24), das 9h às 18h e no dia 25, feriado de Natal, as lojas não abrirão. Funcionam apenas a praça de alimentação e lazer das 11h às 20h.





Supermercados



Os supermercados têm acordo coletivo sobre funcionamento em feriados. A maioria deve abrir normalmente.





Delegacias



As Depac's (Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário) funcionarão normalmente na véspera e no feriado de Natal. A Depac Centro está localizada na Rua Padre João Crippa, nº 1581.





Já a Depac Piratininga mudou para o prédio do Cepol (Centro Integrado de Polícia Especializada), na Rua Soldado Polícia Militar Reinaldo de Andrade, nº 167 – Tiradentes. Também fica de plantão a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, localizada na Casa da Mulher Brasileira, na Rua Brasília, no Jardim Imá.





Por: Viviane Oliveira