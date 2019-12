BONITO| Evento – 7º Bonito Blues & Jazz Festival acontece em junho de 2020

Após várias edições e com muita batalha de sonhos de seu idealizador, Afonso Rodrigues Jr, finalmente o próximo Bonito Blues & Jazz Festival tem apoio oficial confirmado pelo edital da FundTur. O Diário Oficial na sexta-feira (13) da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul publicou as propostas vencedoras para eventos geradores de fluxo turístico, onde foram apresentadas 8 (oito) propostas e 4 (quatro) foram contempladas com apoio financeiro da instituição.





O 7º Bonito Blues & Jazz Festival – Instituto Internacional Visão de Vida ficou na primeira colocação com 35 pontos e conseguiu patrocínio de R$ 50 mil, uma excelente ajuda para o evento que consegue levar centenas de turistas em um período considerado de baixa temporada. A data do evento para 2020 já está confirmada e será nos dias 11, 12 e 13 de junho e com muita gente boa na programação, tanto nacional como internacional.





É necessário porém que os empresários de Bonito que se beneficiam com esse evento fora da grande temporada de turistas, que apoiem mais para que a cada ano possam desfrutar de um maior número de pessoas na cidade. A prefeitura municipal também tem que mostrar a “cara” e dar seu apoio incondicional. Várias cidades que promovem festivais de blues e jazz colocam sua marca governamental e já está na hora de Bonito fazer o mesmo.





O Bonito Blues & Jazz Festival surgiu em 2013 e todos os anos seguintes tem ocorrido com muito sucesso, trazendo bandas e artistas do blues e jazz que são sucesso em todo o país, como a Blues Etílicos, considerada a melhor banda de blues do Brasil. Para o próximo ano, o organizador do evento, Afonso Rodrigues Jr está prometendo outros grandes nomes desses ritmos que alucinam a todos que ouvem.