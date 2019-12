BATAGUASSU| Programa "Escola que Transforma" premia estudantes com melhores desempenhos do Município

A Prefeitura de Bataguassu, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) entregou na última sexta-feira, dia 13 de dezembro, 39 tablets de 10'' para estudantes do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental; e da 1ª e 2ª fase da Educação de Jovens e Adultos (EJA) vinculados a rede municipal de ensino que tiveram melhores desempenhos no decorrer deste ano.

A premiação faz parte do Programa "Escola que Transforma", instituído pela Lei nº 027/2015, de 14 de abril de 2015 e regulamentado pelo Decreto n.º 237/2019, de 10 de dezembro de 2019, que tem como objetivo valorizar escolas, professores e discentes que apresentaram os melhores desempenhos com base nos indicadores educacionais estabelecidos pela Semec (avaliação destinada a apuração dos resultados de melhor desempenho e frequência durante este ano).

Durante a solenidade de entrega da premiação, a atual secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, Regina Duarte de Barros Dovale; ex-secretária municipal de Educação e Cultura comentou que a intenção do programa é estimular o interesse nos estudos entre os estudantes. "Essa iniciativa da administração municipal vem para estimular, despertar nos alunos o desejo de aprender mais, de dar o melhor de si, de não faltar e de se sentir pertencente à escola que estuda", comentou ela.

O prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB) parabenizou todos os estudantes premiados na ocasião e destacou que a administração municipal este ano ampliou a premiação, oferecendo um tablet para cada aluno dos mais diversos anos escolares. "Até o ano passado, oferecemos nesse programa um tablet por escola e a partir da administração dos recursos públicos, conseguimos dentro do orçamento da educação, oferecer tablets para um estudante de cada sala de aula que se destacaram neste ano letivo".





Caravina frisou que o objetivo maior é utilizar a premiação para transformar os estudantes, valorizando-os. "A ideia é reconhecer o esforço e dedicação dos alunos com os estudos e estimular os demais os estudantes e professores a se dedicaram cada vez mais aos estudos. Com certeza, esses discentes que ganharam a premiação vão querer se manter e os que não ganharam vão se dedicar no próximo ano para figurar entre os melhores".





Estiveram presentes no evento, o vereador Dennis Thomazini; o atual secretário municipal de Educação e Cultura, Fábio Eduardo da Silva; a presidente do CMDCA, Elizabhete Aparecida de Lima além de diretores de escolas locais, professores, estudantes e seus familiares.





Nesta primeira versão do Programa "Escola que Transforma", foram premiados somente estudantes do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1ª e 2ª Fase da Educação de Jovens e Adultos.





Confira os estudantes premiados por escolas





Escola Municipal "Pedro Domingues de Figueiredo" (Porto XV)





2º ANO A





Aluna: MIRELLA LOURENÇO DA SILVA





Professoras: ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS E SOELI MARQUES CAVALCANTE COSTA





2º ANO B





Aluno: NIKOLLAS MARTINS DOS SANTOS





Professoras: ANA DILMA DO NASCIMENTO E LUCIMAR TEIXEIRA MONTEIRO FELIPE





3º ANO A





Aluna: STHEPHANY KAYLAYNE FERREIRA RODRIGUES





Professoras: PATRÍCIA LUZ CAMARA E SOELI MARQUES CAVALCANTE COSTA





3º ANO B





Aluno: DAVI ANDRADE OLIVEIRA DA SILVA





Professores: AÍRTON GALDINO SIQUEIRA E LUCIMAR TEIXEIRA MONTEIRO FELIPE





4º ANO A





Aluno: ÂNGELO CAUÊ SANTANA SANTOS





Professoras: MARIA IZABEL GONÇALVEZ E ROSINEIDE TELES LIMA DOS SANTOS





4º ANO B





Aluno: PEDRO HENRIQUE BARBOSA





Professoras: PATRICIA LUZ CAMARA E LUCIMAR TEIXEIRA MONTEIRO FELIPE





5º ANO A





Aluna: SOPHIE BORODIAK DA SILVA





Professoras: FRANCISCA VIEIRA E ROSINEIDE TELES LIMA DOS SANTOS





Escola Municipal do Campo "Professora Maria da Conceição" (Assentamento Santa Clara / Aldeia)





2º ANO





Aluno: IKARO CORDEIRO DE LIMA





Professores: FRANCISCA DE SOUZA; LUCIANA PINHEIRO MORÃO DE CRISTO; IGOR VIEIRA RIBEIRO





3º ANO





Aluna: MARIA EDUARDA MORAES





Professores: CLARICE GOMES DA SILVA; EDILENIA APARECIDA SANTANA DOS SANTOS; IGOR VIEIRA RIBEIRO





4º ANO





Aluna: BEATRIZ RODRIGUES PEREIRA





Professores: LUZINETE PEREIRA RIBEIROS; ADRIANA ALVES GRASSIELI; IGOR VIEIRA RIBEIRO





5º ANO





Aluna: GEOVANNA DA SILVA MARCELINO





Professores: DANIELA APARECIDA DA SILVA; EDILENIA APARECIDA SANTANA DOS SANTOS; IGOR VIEIRA RIBEIRO





6º ANO





Aluno: Pablo MARCOS DE SOUZA ALMEIDA





Professores: GLEICY LEMOS DE CARVALHO PEREIRA; IGOR VIEIRA RIBEIRO; KELLY LUIZ; LUZIA OLIVEIRA AMORIM DA SILVA; MARTA EIKO IWAMURA BOZZA; ZILDA FRANCISCA DOS SANTOS





7º ANO





Aluna: VITÓRIA GABRIELLY SILVA BARBOSA





Professores: ADENILSON DE SOUSA GOMES; GLEICY LEMOS DE CARVALHO PEREIRA; IGOR VIEIRA RIBEIRO; KELLY LUIZ; LUZIA OLIVEIRA AMORIM DA SILVA; ZILDA FRANCISCA DOS SANTOS





8º ANO





Aluno: ROBERTO MARIANO AVELINO FERREIRA





Professores: ADENILSON DE SOUSA GOMES; GLEICY LEMOS DE CARVALHO PEREIRA; IGOR VIEIRA RIBEIRO; MARTA EIKO IWAMURA BOZZA; ZILDA FRANCISCA DOS SANTOS





9º ANO





Aluna: NAYELI SERAFINI CHAVES





Professores: ADENILSON DE SOUSA GOMES; JULIANA CARDOSO ALVES, GLEICY LEMOS DE CARVALHO PEREIRA; IGOR VIEIRA RIBEIRO; ZILDA FRANCISCA DOS SANTOS; KELLY LUIZ; LUZIA OLIVEIRA AMORIM DA SILVA; ZILDA FRANCISCA DOS SANTOS





Escola Municipal "Marechal Rondon Polo e Extensão"





2º ANO A





Aluna: ANNY BEATRIZ DE SOUZA BASTOS





Professoras: Monique Aparecida Ferreira Dib; Alessandra Lima Martins Moreira; Maria Angélica Loureiro Da Silva





2º ANO B





Aluna: ANA LIS BRITO ASSIS





Professoras: Rosiane Aparecida Guesso; Samara Dos Reis Coser; Maria Angélica Loureiro Da Silva





2º ANO C





Aluna: EMYLY MAGALHÃES CARLETO





Professoras: Cristiane Pereira de Rezende; Samara dos Reis Coser; Maria Angélica Loureiro Da Silva





2º ANO D





Aluna: DEBORA GUIMEL BEZERRA DA SILVA





Professoras: Rutiane Aparecida Guesso da Silva; Alessandra Lima Martins Moreira; Maria Angélica Loureiro Da Silva





2º ANO E





Aluna: LAVÍNIA GABRIELLY APARECIDA MARTINS





Professoras: Florides do Espirito Santo; Katiussa Ferreira Rocha; Edlaine Businaro





2º ANO F





Aluna: MARIANA CARLOTA SALES





Professoras: Monique Aparecida Ferreira Dib; Katiussa Ferreira Rocha; Edlaine Businaro





2º ANO G





Aluno: BRENO MENDES RODRIGUES FIDALGO





Professoras: Silvana Miranda Bica; Maria Silvania Silva Ramsdorf; Edlaine Businaro





2º ANO H





Aluna: SOPHIA LIMA SANTOS





Professoras: Rutiane Aparecida Guesso da Silva; Talita Mendes Da Silva; Maria Angélica Loureiro Da Silva





3º ANO A





Aluna: EMILLY PEREIRA DA SILVA





Professoras: Ivete Pereira Coutinho Borges; Silvana José Barreto Vieira; Maria Angélica Loureiro Da Silva





3º ANO B





Aluna: MAYSA NUNES CORREIA





Professoras: Maria Leide Mendonça de Souza; Veronice Kerestesi Freire; Anelyse Maria Da Silva Martins





3º ANO C





Aluna: LAVINNYA EDUARDA NEVES DA SILVA





Professoras: Lizete da Silva Lima; Veronice Kerestesi Freire; Anelyse Maria Da Silva Martins





3º ANO D





Aluna: MARIA EDUARDA FREITAS BRANDÃO





Professoras: Helena Ramos dos Santos; Maria Silvania Silva Ramsdorf; Luiz Fernando Gonzaga Rodrigues





3º ANO E





Aluno: BRYAN RYAN VIALE





Professoras: Hosana Brunete de Araujo; Alexandra Rocha Okidoi Felipe; Luiz Fernando Gonzaga Rodrigues





3º ANO F





Aluna: YASMIN DE OLIVEIRA LOURENÇO





Professoras: Samara dos Reis Coser; Alexandra Rocha Okidoi Felipe; Anelyse Maria Da Silva Martins





3º ANO G





Aluna: STÉPHANNIE BALARIN SILVA





Professoras: Lizete da Silva Lima; Roseli Nascimento; Edlaine Businaro





4º ANO A





Aluno: SAMUEL DOS SANTOS OLIVEIRA





Professoras: Helena Ramos dos Santos; Silvana José Barreto Vieira; Marta Eiko Iwamura; Edlaine Businaro





4º ANO B





Aluno: NICOLE EMANUELY OLIVEIRA NUNES





Professoras: Leila Carla Antunes Novaes; Edeloide Menezes Xavier; (Rosiane Aparecida Guesso); Edlaine Businaro





4º ANO C





Aluna: BIANCA APARECIDA FREITAS GUEDES





Professoras: Leila Carla Antunes Novaes; Edeloide Menezes Xavier; (Rosiane Aparecida Guesso); Marta Eiko Iwamura; Edlaine Businaro





4º ANO D





Aluno: VICTOR HUGO GARCIA SANTOS





Professoras: Alcenir Rodrigues de Lima; Edeloide Menezes Xavier; (Rosiane Aparecida Guesso); Marta Eiko Iwamura; Edlaine Businaro





5º ANO A





Aluna: MARIA EDUARDA SANCHES





Professoras: Paulo Ramão de Oliveira; Elaine Cristina Zanardo Brito Assis; Marta Eiko Iwamura; Edlaine Businaro





5º ANO B





Aluna: FRANCIANE XAVIER RAMOS





Professoras: Sandra Lúcia Gisfredo Andrade; Elaine Cristina Zanardo Brito Assis; Marta Eiko Iwamura; Edlaine Businaro





5º ANO C





Aluna: SARAH MORAES COUTO





Professoras: Paulo Ramão de Oliveira; Edeloide Menezes Xavier; (Rosiane Aparecida Guesso); Marta Eiko Iwamura; Edlaine Businaro





EJA





Aluno: MAURO SERGIO EVANGELISTA DA SILVA





EJA 1ª FASE





Professores: Wilson Siqueira; Silvana José Barreto Vieira; Marta Eiko Iwamura





Aluno: NILTON SIABRA





EJA 2ª FASE





Professores: Wilson Siqueira; Silvana José Barreto Vieira; Marta Eiko Iwamura







Por: Bianca Lima