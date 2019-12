BATAGUASSU| Prefeitura e Sebrae-MS encerram Programa Cidade Empreendedora no Município

Após um período de quase dois anos, o Programa Cidade Empreendedora foi encerrado ontem, dia 17 de dezembro, em Bataguassu. Desenvolvido através da parceria entre Prefeitura com envolvimento das Secretarias Municipais e Sebrae/MS, a iniciativa buscou promover o crescimento econômico do município, por meio de ações articuladas entre poder público, empresários, produtores rurais e população em geral.





O programa é dividido em oito etapas, que preparam os municípios para gerar emprego, renda e oportunidades de negócios. São eles: Mapear oportunidades; Desburocratização; Sala do Empreendedor; Compras locais; Liderança; Cultura Empreendedora e Inovação; Plano de Desenvolvimento Econômico (PDE); e Desenvolvimento empresarial.





Em Bataguassu, a população definiu o turismo como setor prioritário, com foco na pesca. Desde então, ações foram realizadas para estruturar a atividade turística na região. “Por meio do Cidade Empreendedora, a gestão municipal de Bataguassu tem investido massivamente na melhoria do ambiente de negócios local, favorecendo o desenvolvimento social, capital humano, infraestrutura e desenvolvimento econômico levando em consideração a abundância em recursos naturais disponíveis na região”, destacou o prefeito Pedro Arlei Caravina (PSDB) em reunião promovida no gabinete municipal.





Sobre o eixo do turismo, Caravina comentou que Bataguassu está promovendo investimentos para atrair turistas como a construção de píeres e o Parque Aquático “Guassu”, obras que devem ser iniciadas em breve.

O prefeito, que é presidente da Assomasul frisou que os empresários locais sentiram positivamente os avanços oportunizados com a parceria oferecida via Sebrae-MS e salientou que o trabalhado não pode parar. “A autoestima dos nossos empresários melhorou. É um trabalho que não pode parar. Tudo que você planta de conhecimento, você vai colher a médio e longo prazo”, finalizou.





Para a gerente da Unidade Regional do Sebrae/MS, Josi Signori, o programa trouxe contribuições comprovadas. “Vimos a integração do setor público com o privado, a dinamização do fomento econômico por meio das contribuições de pesquisa, como o Municípios em Números. Os próprios empresários viram que eles têm potenciais e que precisam ser trabalhados”, disse ela, que falou que para 2020, a intenção é promover palestras e cursos de gestão empresarial através da parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Bataguassu (Aciaba).





Acompanharam a atividade de encerramento do Programa Cidade Empreendedora, o vice-prefeito Akira Otsubo (MDB); o presidente da Aciaba, George Saito além de secretários, servidores públicos e empresários locais.





Ações





Conforme balanço apresentado durante o encerramento do Cidade Empreendedora, dentro da agricultura familiar, no eixo de Compras Locais, foram 115 pessoas capacitadas e 20 produtores habilitados a fornecer para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), além de atender ao mercado local.





Também foram realizadas oficinas de capacitação dos produtores rurais, que passaram por temas como compras públicas e canais de comercialização.





Já a Sala do Empreendedor foi reestruturada, passando a realizar diversos atendimentos aos empreendedores com as visitas feitas por agentes do programa Negócio a Negócio (NAN), que realizaram orientações personalizadas para 316 empresas e a Semana do MEI, que levou capacitações para os microempreendedores individuais.





Houve ainda um aumento de quase 1.000% no que se refere a formalização de MEIs no município (atualmente são 1.088 MEIs formalizadas).





Nas escolas, o foco foi estimular o empreendedorismo de forma lúdica, dentro do eixo Cultura Empreendedora e Inovação. Para tanto, inicialmente, foram capacitados em Educação Empreendedora 55 professores; 43 alunos na metodologia Crescendo e Empreendendo; 632 na metodologia Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) e 100 estudantes participaram do projeto Despertar.





Todas as ações realizadas pelo programa foram expostas de forma única durante o Dia da Oportunidade realizado no mês de setembro deste ano. A iniciativa atraiu mais de 920 visitantes e cerca de 50 empresas, que puderam conferir as oportunidades de negócios, capacitações empresariais, soluções tecnológicas do Sebrae, entre outras.





O evento contou ainda com a participação do Conselho Deliberativo do Sebrae/MS, formado por representantes do setor produtivo e do Governo do Estado. O grupo, que constrói as ações que serão prioritárias para os pequenos negócios de MS, verificou as oportunidades de atuação em prol do desenvolvimento econômico de Bataguassu e região.









Por: Bianca Lima