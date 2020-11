CUIDADO! Confira algumas curiosidades sobre a temida aranha marrom

Você conhece as temidas aranhas marrons? Pois, dependendo de onde você mora, talvez essas criaturinhas não imponham muito risco para a população. Contudo, em algumas localidades — especialmente aquelas nas quais os predadores naturais dessa espécie tenham desaparecido — elas são bastante comuns e ativas, e é bom ficar esperto com esses aracnídeos.





Conheça esse bichinho









Do gênero Loxosceles sp, as aranhas marrons se caracterizam por contar com três pares de olhos — em vez de quatro, como a maioria das espécies — e algumas apresentam o desenho de uma estrela no cefalotórax, parte do corpo que agrupa a cabeça e o tórax. Além disso, o abdome desses aracnídeos costuma ser coberto por pelos bem fininhos e ter coloração marrom uniforme, dando a eles uma aparência aveludada.





As patinhas — longas e finas — das aranhas também são cobertas por esses pelinhos. Seus corpos medem cerca de 1 centímetro de comprimento por meio centímetro de largura, e os machos costumam ser menores e ter patinhas mais longas do que as fêmeas. Contando com as patas, as aranhas marrons geralmente não ultrapassam mais do que apenas 3 ou 4 centímetros de diâmetro, mas não se deixe enganar pelo pequeno porte dessas criaturas!





Pequenas e perigosas









Apesar de não serem agressivas, as picadas são venenosas, e todo mundo que tiver um encontro desafortunado com uma aranha marrom deve procurar ajuda médica. O problema é que, como as picadas não são dolorosas, muitas vezes elas passam despercebidas. O desconforto costuma aparecer algumas horas depois do ataque, acompanhado de sintomas como vermelhidão, inchaço, queimação, coceira, surgimento de uma mancha roxa e bolhas.

Após alguns dias, outros sinais podem aparecer, como dor de cabeça e pelo corpo, mal-estar, febre, náusea e necrose da região picada — cuja gangrena pode chegar a afetar uma área equivalente ao tamanho de uma mão humana e deixar cicatrizes bem feias. Em casos mais raros, as vítimas ainda podem sofrer falência renal, convulsões, icterícia, urinar sangue e entrar em coma.





Vale lembrar que as reações que descrevemos acima dependem da quantidade de veneno injetado pela aranha e da sensibilidade de cada um à toxina. Na maioria dos casos a picada se cura sozinha sem deixar vestígios ou cicatrizes. Entretanto, caso você tenha o azar de ser picado por uma aranha marrom, não espere a coisa se complicar para procurar ajuda! Assim que você perceber os primeiros sinais da picada, corra para um hospital.





Evitando os ataques









Por sorte, as aranhas marrons costumam ser tímidas e gostam de se esconder em abrigos escuros, quentes e secos. Em ambientes externos, essas criaturinhas geralmente “montam acampamento” em locais como buracos, folhas secas, cascas de árvores etc. Já nas casas, elas gostam de ocupar cantinhos como caixas, atrás de armários e quadros, assim como estantes e livros.





Na verdade, os seres humanos não fazem parte de seu “cardápio”, já que as aranhas marrons têm predileção por pequenos insetos, como cupins, traças e formigas. No entanto, nas casas elas também podem se esconder em locais como sapatos, toalhas, roupas, lençóis e cobertores, e é aí que os acidentes com pessoas acontecem.





Comentamos lá no início da matéria que apenas a população de determinadas localidades sofre com os ataques das aranhas marrons — como é o caso de várias cidades do estado do Paraná, incluindo a capital, Curitiba —, especialmente por conta da falta de seu principal predador natural, a lagartixa. Assim, se você quiser evitar que essas aranhas invadam a sua casa, cultive um pequeno time de devoradoras de aranhas!









POR: MARIA LUCIANA RINCON/MEGACURIOSO

LEITOR COLABORADOR JANE ZANELLA





