SAÚDE| Está com depressão? Conheça 9 alternativas simples para se livrar deste problema!

Ser deprimido pode fazer qualquer um se sentir impotente. Entretanto, as terapias e medicações, em alguns casos, mais atrapalham do que realmente ajudam.

Mudar alguns hábitos rotineiros, ou até mesmo, seu modo de pensar, pode facilitar muito o tratamento de uma doença tão desgastante quanto essa. Conheça abaixo alguns métodos alternativos:





1. Entre em uma rotina





Se você está depressivo, você precisa de uma rotina, pois a depressão pode acabar com a estrutura de sua vida, fazendo com que você passe vários dias em estado quase que vegetativo. Uma definição de uma agenda diária leve pode ajudá-lo a ‘voltar à vida’.





2. Estabeleça metas





Quando se está deprimido , você pode sentir que não pode realizar nada. Isso faz você se sentir cada vez pior sobre si mesmo. Para melhorar isso, é necessário estabelecer metas diárias para si mesmo. Inicie com metas bem pequenas e simples, como comer tudo no almoço. Quando você começar a se sentir melhor, você pode adicionar metas diárias mais desafiadoras.





3. Prática de exercício





O exercício aumenta temporariamente a sensação de prazer e felicidade por conta da endorfina. Ele também pode ter benefícios de longo prazo para as pessoas com depressão. A atividade física regular parece encorajar o cérebro a se religar de maneira positiva. Você não precisa correr maratonas para ter um benefício. Caminhar algumas vezes por semana pode ajudar, e muito.

4. Comer alimentos saudáveis





Não há nenhuma dieta mágica para a depressão, mas observar o que você come é uma boa ideia. Se a depressão tende a fazer você comer demais, ficar no controle de sua alimentação vai ajudar você a se sentir melhor. Tente! É possível.





5. Durma o suficiente





A depressão pode fazer o ato de dormir ficar cada vez mais difícil, e não dormir o suficiente pode piorar os sintomas da depressão. O que você pode fazer? Comece por fazendo algumas mudanças no seu estilo de vida. Vá para a cama e acorde na mesma hora todos os dias. Tente não cochilar. Tire todas as distrações fora de seu quarto. Com o tempo, é possível perceber uma melhor considerável no seu sono.





6. Assuma responsabilidades





Quando se está deprimido, você pode querer se afastar da vida e desistir de suas responsabilidades em casa e no trabalho. Não faça isso. Ter responsabilidades diárias pode funcionar como um tratamento natural da depressão, pois elas dão um sentimento de realização. Se você não conseguir ir até a escola ou ao trabalho por tempo integral, tudo bem. Tente ir uma parte dele apenas e vá aumentando as horas até chegar à normalidade novamente.





7. Desafie os pensamentos negativos





Em sua luta contra a depressão, uma grande parte do trabalho é mental, mudando a maneira como você pensa. Quando você está deprimido, você sempre pensará o pior possível sobre tudo. A próxima vez que você estiver se sentindo terrível sobre si mesmo, use a lógica como um tratamento de depressão natural. Você pode se sentir como ninguém gosta de você, mas há evidência real para isso? Você pode se sentir como a pessoa mais inútil do planeta, mas isso é realmente possível? É preciso prática, mas, com o tempo, você poderá rebater de volta os pensamentos negativos antes que eles saiam do controle.

8. Consulte seu médico antes de usar suplementos





"Não há evidências promissoras de certos suplementos para a depressão",afirmam os médicos, tais como óleo de peixe e ácido fólico. No entanto, mais estudos precisam ser feitos antes de ter certeza. Sempre consulte seu médico antes de iniciar o consumo de qualquer suplemento, especialmente se você já está tomando medicamentos.





9. Faça algo novo





Quando você está deprimido, a sua vida parecerá sempre a mesma coisa. Levante-se e crie coragem para fazer algo diferente. Vá a um museu. Pegue um livro usado e leia em um banco do parque. Voluntarie-se para distribuir comidas aos menos favorecidos. Faça alguma aula de língua estrangeira. "Quando nós nos desafiamos a fazer algo diferente, há mudanças químicas no cérebro", afirmam os médicos. "Tentar algo novo altera os níveis de dopamina, que está associada ao prazer e à aprendizagem".









Por: Priscila Nayade/JC