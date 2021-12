Mato Grosso do Sul tem dia mais quente do País e previsão é de mais calor nesta terça-feira (28)

Jardim foi o município com maior temperatura registrada na segunda-feira, segundo o Inmet

A previsão para esta terça é de temperatura entorno dos 40ºC em Mato Grosso do Sul, depois do município de Jardim, a 233 km da Capital, registrar a maior temperatura do País na segunda-feira. Os termômetros chegaram a 39,6ºC, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





O calor não deve dar trégua. Porto Murtinho tem máxima de 41ºC, enquanto Corumbá, Bonito, Dourados, Sete Quedas, Eldorado, Maracaju e Nova Andradina podem registrar calor de até 40ºC nesta terça-feira.

Campo Grande nesta manhã de terça-feira ©FRANCISCO BRITTO

Campo Grande amanheceu com céu aberto e temperatura de 26ºC. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a máxima prevista para a Capital é de 33ºC e umidade relativa do ar entre 30% e 80%.





Os termômetros podem chegar hoje aos 39ºC em Jardim, Ponta Porã, Naviraí, Itaquiraí, rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul e Água Clara. Sidrolândia e Três Lagoas têm máxima de 38ºC.





A temperatura pode atingir hoje os 37ºC em Ribas do Rio Pardo e Miranda. Coxim tem máxima de 33ºC.





Índices – Além de Jardim, outros cinco municípios estiveram entre os 20 mais quentes do Brasil na segunda-feira: Água Clara (37,3ºC), Santa Rita do Pardo (36,8ºC), Nova Alvorada do Sul e Ribas do Rio Pardo (36,7ºC) e Laguna Carapã (36,6ºC).





A umidade relativa do ar também foi baixa no Estado. Ponta Porã registrou índice de 13%, Jardim chegou a 15% e Itaquiraí atingiu 16% de umidade do ar.





Por Gabriel Neris