Campanha Antigripe da Cassems: vírus Influenza ainda causa surtos em cidades do Brasil

A vacina contra a Influenza pode evitar que eventuais surtos da doença ocorram

Na última semana, dados do Painel Covid da prefeitura do Rio de Janeiro, com um mapeamento viral da secretaria municipal de saúde, apontam que 95,5% dos casos de síndrome gripal na cidade são causados pela influenza A (H3N2). Aqui em Mato Grosso do Sul, o vírus também circula, principalmente, pelo aspecto seco do clima da região.





Os beneficiários da Cassems ainda podem se prevenir com a reserva da dose da vacina Antigripe de 2022, até o dia 30 de dezembro. Para fazer a reserva, é necessário acessar o Portal do Beneficiário ( beneficiario.cassems.com.br ). Apenas o titular do plano poderá garantir a sua dose e do seu grupo familiar. Para mais informações, o beneficiário deve ligar na Central de Atendimento (67) 3314-1010.





O valor de cada dose é de R$ 80,00. A Caixa dos Servidores realiza a campanha de vacinação há nove anos para os servidores públicos e seus familiares com o objetivo de reduzir as internações decorrentes das infecções causadas pelo vírus Influenza. O Sistema Único de Saúde (SUS) distribui a vacina apenas para crianças menores de dois anos, gestantes e idosos acima de 60 anos, considerados grupos de risco.





Com a pandemia, tomar a vacina se torna ainda mais crucial, para evitar infecções cruzadas, conforme explica a diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib. “Para resguardar a população de patologias que causem impacto no sistema imunológico, a vacinação é essencial para blindar o organismo contra agentes infecciosos. Em tempos de uma crise pandêmica, uma campanha como a de prevenção contra a gripe não só diminui a incidência de casos de Influenza, como também facilita no diagnóstico preciso para a Covid”.





ASSECOM