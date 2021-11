TRÊS LAGOAS| Veja o que abre e o que fecha na Prefeitura no feriado de 15 de novembro

Na próxima segunda-feira (15), diversos setores públicos e privados estarão fechados devido ao feriado da Proclamação da República. Diante disso, a Prefeitura de Três Lagoas informa quais são os setores públicos municipais que estarão fechados e quais funcionarão nos dois dias de feriado no Município.





O QUE ABRE E O QUE FECHA?





Não haverá expediente nas secretarias municipais, assim como nos departamentos de atendimento ao público, CRAS, CREAS, Procon, Tributação e Trânsito.





SAÚDE





A Unidade de Saúde da Família (USF), também estarão fechadas neste período, ficando apenas em funcionamento os setores de urgência e emergência SAMU e UPA 24 horas.





A Vacinação Covid-19 estará suspensa no dia, voltando a atender na terça-feira a partir das 8h nas USF e das 14h na Central de Imunização da Circular da Lagoa Maior.





ASSISTÊNCIA SOCIAL





Pela Secretaria de Assistência Social (SMAS), permanecerá o atendimento no Acolhimento POP. Em caso de emergência ou necessidade de atendimento, a população pode entrar em contato pelo telefone (67) 9.9274-4942 e falar com os servidores plantonistas da pasta.





INFRAESTRUTURA





Equipes do Departamento de Serviços Públicos (DSP) e da Diretoria Municipal de Trânsito estarão em escala de plantão nos serviços de obras e reparos. Com isso, caso a população precise de apoio do DSP basta entrar em contato pelo (67) 99201-9237, mas se o assunto for trânsito, o contato é o (67) 99125-3865 ou (67) 99300-1941.





ESPORTE E LAZER





As quadras dos Ginásios Esportivos “Cacilda Acre Rocha” e Poliesportivo “Eduardo Milanez” estarão à disposição da população, mediante agendamento.





DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO





O Balneário Municipal também estará aberto e com entrada gratuita para qualquer idade, gratuidade essa que segue até janeiro de 2022. Para agendamento de quiosques e mais informações, o contato é o (67) 9 9153-1229.





MEIO AMBIENTE





Na segunda-feira (15) a coleta de lixo funcionará normalmente. No entanto, conforme a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA), o serviço de coleta de animais mortos e o buracão do Jupiá, destinado a receber entulhos, estarão paralisados. Em caso de necessidade de atendimento, a população pode falar diretamente com a prestadora do serviço pelo telefone (67) 3524-8350.





SERVIÇOS





As agências das empresas Elektro e Sanesul estarão fechadas. No entanto, os usuários podem utilizar os recursos online que as concessionárias disponibilizam.





ASSECOM