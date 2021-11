Previsão aponta queda de granizo em três regiões de MS nesta quinta-feira (18)

Temperatura não passará dos 26ºC nesta quinta-feira em Campo Grande

O dia começou com chuva fraca em Campo Grande e a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica céu nublado e precipitação durante toda a quinta-feira em Mato Grosso do Sul.

Neblina toma conta da Capital ©FRANCISCO BRITTO

A previsão é que a Capital acumule volume de 22 milímetros de água, em média, hoje. A temperatura não passa dos 26ºC. Apesar da neblina, o Aeroporto Internacional de Campo Grande está operando normalmente, segundo a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária).





Os termômetros podem chegar aos 33ºC em Aquidauana, 32ºC em Bonito e 31ºC em Corumbá. Rio Brilhante, Sidrolândia e Nova Alvorada do Sul têm máxima de 30ºC para hoje.





Na região sul do Estado, Dourados tem máxima prevista de 29ºC e Ponta Porã de 26ºC. Ao leste, Três Lagoas pode atingir 29ºC e Coxim, município localizado na região norte do Estado, tem máxima de 28ºC.





De acordo com o meteorologista Natálio Abrão, Campo Grande acumulou volume de chuva de 7,3 milímetros entre 16h de quarta-feira e 5h de hoje. No mesmo período, Rio Verde registrou índice de 32,6 mm, 31,2 mm em Ivinhema, São Gabriel do Oeste de 30,3 mm, e Aquidauana chegou a 26 mm.





Também houve precipitação de 22 mm em Corguinho, 12 mm em Maracaju, 4 mm em Dourados, 9 mm em Ponta Porã, 15,1 mm em Itaquiraí, 22 mm em Bataguassu e 3,3 mm em Três Lagoas.





O Inmet emitiu dois alertas de chuva intensa em Mato Grosso do Sul. Os dois avisos terminam no fim da manhã desta quinta-feira. Um deles indica chance de ventos de até 100 km por hora na faixa que atinge as regiões norte, centro, sudoeste e noroeste do Estado. Nas demais áreas podem ocorrer chuva com ventos de até 60 km por hora.





Veja no mapa abaixo a previsão para as principais cidades e suas respectivas regiões.