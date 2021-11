EMPREGOS| Funtrab oferece 793 vagas na quarta-feira em Campo Grande

Fique atento: é preciso agendar atendimento pelo aplicativo

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferece 793 vagas de emprego na quarta-feira (3), em Campo Grande. As vagas são variadas, vão de conferente de logística a lavador de carros.





Há vagas para acabador de mármore e granito, ajudante de pizzaiolo, analista contábil, arte-finalista, assistente social, atendente de lojas, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, balconista de açougue, conferente de logística, empregado doméstico, funileiro de veículos, garçom, lavador de carros, mecânico, motorista entregador, pedreiro, servente de obras, vendedor interno, vendedor pracista, entre outros.









A Funtrab reforça que não realiza mais a distribuição de senhas presenciais, os atendimentos ocorrem somente para os agendados por meio do aplicativo MS Contrata+ para Trabalhadores . Depois, os interessados devem comparecer à Fundação com RG, CPF e Carteira de Trabalho, na rua 13 de Maio, n° 2773. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.





Por: Mylena Rocha