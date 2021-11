Com Projeto de Lei, deputado Evander Vendramini quer incluir noções básicas de direito constitucional nas escolas do MS

deputado Evander Vendramini

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) apresentou projeto de lei que dispõe sobre a inclusão do Ensino de Noções Básicas de Direito Constitucional como conteúdo transversal nas escolas públicas do Estado de Mato Grosso do Sul. O PL foi protocolado nesta quarta-feira, 24, durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa.





De acordo com a proposta, o ensino de noções básicas sobre a Constituição Federal de 1988 vai possibilitando as futuras gerações um conhecimento acerca do regime democrático em que estão inseridas, seus direitos e deveres conforme os fundamentos básicos contidos na carta magna brasileira.





A execução lei poderá contar com a participação de entidades governamentais e não governamentais atuantes na relevância para a formação cívica e cidadã das crianças e adolescentes inseridas no ensino básico estadual. Dentre os temas que poderão ser abordados, estão Direitos e Garantias Fundamentais; Organização dos Poderes; e Ordem Social.





O projeto também prevê que sejam incluídos conteúdos que tratem dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), observada a produção e distribuição de material didático adequado.





A formação dos profissionais da educação terá por público alvo professores, gestores, orientadores e psicólogos que trabalham em todos os níveis educacionais. A programação poderá ser desenvolvida durante o ano letivo, culminando com a realização anual de atividades durante a semana do dia 25 de março (Dia da Constituição Brasileira), para fomentar debates em alusão à data e ao tema abordado por esta Lei. Se aprovada, a lei entrará em vigor na data de sua publicação





Conforme o autor do projeto, intenção ao se incluir a matéria no ensino básico é torná-la um instrumento para que os alunos sejam aptos a participar das tomadas de decisão na área política, reivindicando direitos ou como parte direta na condução da sociedade, de forma a fortalecer a democracia no Brasil. “A inclusão dessa disciplina é essencial para a formação cívica e cidadã do indivíduo, uma vez que trata dos direitos básicos e dos fundamentos que baseiam o ordenamento jurídico nacional, capacitando os nossos jovens nesse tema tão importante para a sociedade”, ressaltou Evander.





Por: Adriana Viana