Cassems lança “Rede Amo” com serviço próprio em oncologia

A Rede Amo Cassems já nasce com uma equipe especializada e multiprofissional para atender beneficiários de todo o estado

Desde a sua fundação, a Cassems tem o objetivo de oferecer o melhor e mais humanizado atendimento aos beneficiários. Hoje, o plano de saúde deu mais um passo em direção à qualidade dos seus serviços, com o lançamento da “Rede Amo Cassems”, de atendimento em oncologia. Agora, os pacientes oncológicos da Caixa dos Servidores terão atendimento especializado com profissionais da área altamente capacitados, equipe multidisciplinar e tecnologia de ponta para diagnóstico, tratamento e prevenção de todos os tipos de câncer.





O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, salienta que o plano de saúde busca a estruturação dos serviços nas suas próprias unidades. “Queremos criar estruturas altamente qualificadas, que se tornam referência em nosso estado. Temos, hoje, a maior rede hospitalar do Mato Grosso do Sul e isso se traduz na criação da Rede Amo, um serviço de oncologia multidisciplinar, que oferecerá o melhor atendimento aos nossos pacientes oncológicos”.





Uma das características da Rede Amo Cassems é a escolha de profissionais capacitados com excelência para atender aos beneficiários, conforme salienta Lucas Vian, coordenador técnico da nova linha de cuidados. “Os membros da nossa equipe estão preparados para receber os doentes oncológicos, tanto tecnicamente, quanto com a humanização. Essa é uma consolidação do trabalho que já é feito”.





O vice-presidente do Cassems, Ademir Cerri, aponta a importância da verticalização dos serviços, em que o plano de saúde traz os beneficiários para perto e os atende em sua própria rede. “A novidade é que teremos nosso próprio serviço, isso contribui para o acompanhamento dos pacientes. O objetivo é trazer um tratamento mais complexo e completo, de maneira que a gente possa oferecer mais benefícios ao usuário”.





A Rede Amo Cassems é a solidificação de anos de trabalho, de busca incessante de uma assistência à saúde com elevados padrões de qualidade, de acolhimento humanizado e cuidado integral com o paciente. Por isso, criou o Ônibus da Saúde, uma unidade móvel que percorre municípios de Mato Grosso do Sul, com salas de exames que oferecem a oportunidade de acesso ao rastreamento do câncer e diagnóstico precoce.





Para Fabrício Colacino, coordenador do programa Ônibus da Saúde, a “Rede Amo” é a continuidade de um trabalho que já vem sendo feito pelo plano de saúde. “A Caixa dos Servidores pensa no seu beneficiário, levando o que tem de melhor em Oncologia, tanto em tratamento, equipamentos, equipe especializada e, principalmente, um atendimento humanizado. Os pacientes terão uma rede própria em todo o estado para chamar de sua”.





Outro benefício da verticalização da oncologia é a padronização do atendimento, na capital e interior, de acordo com o presidente do Conselho Fiscal da Cassems, Lucilio Nobre Souza. “A Cassems tem uma estrutura que atende as regiões de Mato Grosso do Sul e são muito bem equipados. Trazer esse atendimento para as nossas estruturas acrescenta muito para a qualidade dos nossos serviços”.





Para ter acesso à nova rede de atendimento, os beneficiários da Cassems podem entrar em contato pelo telefone: (67) 3309-5429. Ainda, o site da “Rede Amo Cassems” oferece mais informações sobre o serviço e profissionais: redeamo.cassems.com.br/









