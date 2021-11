CAPITAL| Prefeito em exercício, Carlão fala do orgulho de assumir interinamente a Prefeitura de Campo Grande

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), afirmou na manhã desta quarta-feira (17 de novembro) que “assumir interinamente a prefeitura de Campo Grande representa um marco para sua trajetória política, sendo prefeito da Capital do Estado de Mato Grosso do Sul por dois dias”. Falando sobre sua posse interina realizada ontem pelo prefeito Marquinhos Trad no Paço Municipal, que passou para as mãos do presidente da Câmara Municipal, vereador Carlão, o comando do Executivo até a próxima quinta-feira (18). O motivo é uma viagem do prefeito juntamente com a vice-prefeita Adriane Lopes até o Paraguai onde participam de um evento sobre a rota bioceânica.





“Estou muito orgulhoso por essa situação e sei que representa um marco para minha trajetória política, assumo a prefeitura por esses dois dias pela ausência do prefeito e da vice. Como sou presidente da Câmara, esse é um dos ofícios do cargo, na ausência do prefeito e vice, assume o presidente da Casa de Leis. Estou cumprindo agenda e fazendo o que for necessário para nossa população. Sobre decisões administrativas e assinaturas só se for realmente preciso, devido à brevidade de tempo no exercício da função”, explicou Carlão.





O parlamentar também refletiu sobre sua origem simples, na liderança comunitária e na luta pelo desfavelamento da Capital.





“Sinto-me representando uma parcela muito grande da população campo-grandense que muitas vezes acha que pela falta de oportunidades ou perspectiva, não podem exercer funções importantes. Mas eu, mesmo tendo iniciado minha trajetória em meio a favela do Nova Lima, como líder comunitário, na luta pela moradia e as causas sociais, cheguei até aqui. Digo isso desprovido de vaidades, mas agradecido pela oportunidade de trabalhar e representar nossa gente. Espero que os moradores da periferia, especialmente, possam se enxergar em mim. Quatro mandatos como vereador da Capital, secretário da Mesa Diretora e agora presidente da Câmara, função que me levou a oportunidade de representar toda população da Capital nesses dias à frente do Executivo Municipal”, ponderou Carlão.





