TRÊS LAGOAS| Primeira obra do Programa “Nossa Praça” será inaugurada no bairro Jardim Glória, nesta quinta-feira (21)

Inicia nesta semana as inaugurações do Programa “Nossa Praça”, que marca a implantação das oito novas praças construídas pela Prefeitura de Três Lagoas. Os primeiros que irão usufruir das áreas de lazer serão os moradores do bairro Jardim Glória.





A cerimônia de inauguração da unidade do Jardim Gloria acontecerá nesta quinta-feira (21), a partir das 17h30, com um evento repleto de atrações voltadas para todos os moradores do bairro.





CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO





A solenidade contará com a participação de várias secretarias da Administração Municipal e da Câmara Municipal.





Entre as atrações, estão recreações para crianças, jovens e adultos; apresentações; aula para instruções do uso dos equipamentos da academia ao ar livre; pintura facial; teste rápido de ISTs; aferição de pressão arterial; agendamento de mamografia e citopatologico; distribuição de kits de higiene bucal e orientações odontológicas; doação de mudas; sacos verdes; recadastramento cemitério e praça de alimentação.





SOBRE O PROGRAMA





Denominado “Nossa Praça”, o programa leva o nome com o intuito de instigar nos moradores beneficiados o sentimento de posse, trazendo a consciência e cuidado para preservar o bem público, e sua conservação ao longo dos anos.





PRAÇA JARDIM GLÓRIA





Localizada no quarteirão entre as vias, Rua Benedito Soares da Mota, Rua Antônio Estevan Leal, Rua 15 de Novembro e Rua Duque de Caxias, a praça tem área total de 5.000,00 m2.





O espaço de lazer comunitário oferece parquinhos, academia ao ar livre, paisagismo, quadra de areia e campo de futebol com arquibancadas.









ASSECOM