NOTA PREMIADA| Dois levam R$ 50 mil e 366 ganham R$ 546

O sorteio da Nota MS Premiada foi realizado ontem (30.set.21) e sorteou dois contribuintes com R$ 50 mil e 366 pessoas ganharam R$ 546,45. A nota usa os mesmos números sorteados pela Mega-Sena federal.





Todo mês a Secretaria da Fazenda de Mato Grosso do Sul (Sefaz/MS) realiza esse sorteio com prêmio total de R$ 300 mil. A ação é coordenada pela Educação Fiscal com caráter de incentivo. Ao "pedir o CPF na Nota" o contribuinte ajuda o governo a fiscalizar se os estabelecimentos estão pagando os impostos corretamente.





As dezenas sorteadas ontem foram: 04 - 05 - 06 - 14 - 29 e 38. Duas pessoas acertaram 6 dezenas e levaram R$ 50 mil cada. Outras 366 pessoas acertaram 5 dezenas, essas levaram R$ 546,45 cada.





Todos que fizeram compras em estabelecimentos de MS e pediram "CPF na Nota" ao longo do mês de agosto concorrem automaticamente. Não é necessário guardar cupons fiscais, pois, quando fizer as compras e pedir o "CPF na Nota" será gerado pelo estabelecimento uma sequência de 6 números no cupom fiscal, que estará diretamente ligado ao CPF do contribuinte.





Para conferir se foi um dos ganhadores, o contribuinte deve acessar o site da Nota AQUI . O MS Notícias, porém, também disponibiliza abaixo a lista de ganhadores. Para saber se foi um dos ganhadores basta ver a lista abaixo e verificar se há entre os sorteados a sequência de "6 números" centrais do CPF.





Se estiver entre os sorteados, o contribuinte deverá se cadastrar no site www.notamspremiada.ms.gov.br em até cinco dias úteis antes da prescrição do prêmio – 90 dias após o 15° dia do mês subsequente à data do sorteio. O dinheiro será depositado em conta bancária informada pelo contribuinte no momento do cadastro no site do Nota MS Premiada.





Basta entrar no site da Nota , adicionar seu CPF e pesquisar, caso tenha sido ganhador deverá fazer um cadastro e disponibilizar os dados para recebimento do valor.





Para facilitar ainda mais a busca, abaixo estão todos os CPF sorteados. Se estiver acessando pelo computador basta clicar em "Ctrl+F" e escrever o CPF ou cidade que procura. Se estiver acessando pelo celular deverá clicar em buscar (três pontinhos) e clicar em "buscar por palavra".





Fonte: MSNOTÍCIAS

Por: TERO QUEIROZ