Inscrições abertas para Conferência Nacional da Unale em MS

Estão abertas as inscrições para a 24ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). O evento, considerado o maior encontro de parlamentares da América Latina, será realizado pela primeira vez em Campo Grande de 24 a 26 de novembro, em formato híbrido, no espaço Bosque Expo.

deputado estadual Lidio Lopes (Patriota)

De acordo com o deputado estadual Lidio Lopes (Patriota), vice-presidente da região Centro-Oeste na Unale e presidente da Comissão Organizadora do evento, participarão da Conferência parlamentares estaduais e servidores das Assembleias Legislativas, além de parlamentares federais, senadores e vereadores. “Vamos rediscutir o Parlamento, as atuações e o que podemos legislar nesta questão pós pandemia, para ajudarmos os estados e as Assembleias Legislativas. Estamos prontos para recepcionar o evento de tal magnitude”, comenta Lidio Lopes.





Segundo a entidade, o evento será o mais tecnológico desde sua primeira edição e prevê uma participação de cerca de 30 mil pessoas. “A Unale também completou os seus 25 anos de fundação e se tornou mais forte, mais participativa, interativa e mais moderna, surgindo assim a Unale 25+. Uma nova etapa marcada pela consolidação de um trabalho voltado para o fortalecimento do Parlamento brasileiro”, pontuou a presidente da Unale, deputada Ivana Bastos (PSD-BA).





Com a temática central “Redesenhando os caminhos do Parlamento” os participantes acompanharão debates e painéis ministrados por personalidades de renome sobre marketing digital eleitoral, geração de trabalho e renda, tecnologia nos parlamentos, educação, saúde, empreendedorismo, mudanças no código eleitoral, modernização dos processos legislativos, entre outras temáticas de relevância para o desenvolvimento nacional.





As inscrições devem ser realizadas no portal oficial da Conferência: https://unale2021.com.br/ Informações gerais, bem como a programação, palestrantes e hotéis credenciados também podem ser conferidos no site.





ASSECOM





