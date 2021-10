Homem morto em atentado na fronteira era o alvo de pistoleiros

Filha do governador de Amambay está entre os 4 mortos em Pedro Juan Caballero

Polícia investiga vínculo de vítima com o narcotráfico ©REDES SOCIAIS

Omar Vicente Álvarez Grance, de 32 anos, também conhecido como ‘Bebeto’, que estava entre as quatro pessoas executadas na manhã deste sábado em Pedro Juan Caballero, era o único alvo dos pistoleiros. A informação é da Polícia Nacional, que investiga o caso.





A outra vítima é Haylée Carolina Acevedo, de 21 anos. Ela é filha do governador de Amambay, Ronald Acevedo e sobrinha do candidato à intendente da cidade, José Carlos Acevedo, que esteve no local e segundo populares, pediu justiça para o assassinato de Haylée.

Segundo informações do comissário Jorge Vidallet, chefe das Investigações da Amambay, publicadas pelo ABC Color, agentes da Polícia Nacional já estão verificando imagens das câmeras do circuito fechado na área para tentar identificar os autores dos crimes.





Ainda de acordo com o comissário Vidallet, Osmar Vicente Álvarez Grance, está supostamente vinculado ao tráfico de drogas. No local, os investigadores teriam encontrado vária cápsulas de fuzil, arma que podem ter sido usadas nas execuções.





Fonte: Midiamax

Por: Marcos Morandi