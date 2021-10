Governador decreta ponto facultativo e feriadão terá 4 dias

Novembro começa com feriado do Dia de Finados para todos os funcionários públicos do Estado

É oficial. O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) decretou ponto facultativo no dia 1º de novembro. Agora, os servidores públicos de Mato Grosso do Sul podem planejar a folga de quatro dias, contando com o fim de semana, para aproveitar o feriado do Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro.





A publicação saiu no Diário do Estado desta sexta-feira (22) e vale para os órgãos e as entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual. A exceção é para unidades e aos serviços considerados essenciais que, por sua natureza, não possam ser paralisados ou interrompidos.





A medida também foi implantada pelo prefeito da Capital, Marquinhos Trad (PSD). Os servidores do município também terão ponto facultativo, conforme decreto publicado no Diário Oficial de Campo Grande, da última terça-feira (19). A folga de quatro dias não se aplica aos serviços essenciais como saúde e segurança pública.





Por Gabriela Couto